Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian tras 3 años de matrimonio

La actriz Margaret Qualley, recordada por su participación en La Sustancia, y el ganador del Grammy Jack Antonoff solicitaron el divorcio tras tres años de matrimonio.

Según AP, el caso fue presentado el viernes en el Tribunal Supremo del Condado de Kings en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley figura como demandante y Antonoff como demandado, es decir, la intérprete y bailarina emprendió el proceso.

La pareja se separó en julio, cuando en redes sociales surgieron rumores de que él había engañado a Qualley. La actriz y el compositor comenzaron a salir en 2021 y se casaron en agosto de 2023. Los famosos no tienen hijos juntos.

¿Quién es Jack Antonoff?

Jack Antonoff es un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense; nació el 31 de marzo de 1984 en Bergenfield, Nueva Jersey. Es conocido por ser el cantante principal de la banda de indie pop Bleachers y ha trabajado con varios artistas destacados, incluyendo a Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey y St. Vincent.

Además, gracias a su talento, Antonoff ha ganado seis premios Grammy, incluyendo el premio a Productor del Año en varias ocasiones, y ha sido reconocido por su influencia en la música pop contemporánea.

¿Quién es Margaret Qualley?

Margaret Qualley es una actriz y bailarina estadounidense nacida el 23 de octubre de 1994 en Kalispell, Montana. Es hija de la actriz Andie MacDowell y del exmodelo Paul Qualley.

Desde pequeña practicó ballet, lo que marcó su disciplina artística y la llevó a estudiar en la North Carolina School of the Arts a los 14 años y luego en el American Ballet Theatre y la French Academy en Nueva York.

Margaret Qualley debutó en la actuación en 2013 con un papel menor en la película Palo Alto. En 2014 obtuvo un papel más destacado en la serie de HBO The Leftovers, interpretando a Jill Garvey.

Además, la actriz participó en películas como Novitiate (2017), Death Note (2017), IO (2018), Strange but True (2018), My Salinger Year (2020) y Once Upon a Time in Hollywood (2019). Con La Sustancia (2024), fue nominada al Globo de Oro.

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