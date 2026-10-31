It: Welcome to Derry lanza especial por Halloween, ¿qué revela y dónde verlo en México?

Sin previo aviso, se estrenó en vísperas de Halloween un capítulo especial de la serie It: Welcome to Derry, lo que causó furor entre los fanáticos del universo de Stephen King y del terror.

El especial regala al público escenas nunca antes vistas y explora los orígenes de It en el pueblo de Derry. Al mismo tiempo, representa la primera aparición oficial de Maturin La Tortuga, una benevolente entidad cósmica.

Sin duda, este capítulo dará a los fans información imprescindible para el futuro de It: Welcome to Derry. Descubre en La Razón qué revela este especial de Halloween y dónde puedes verlo.

It: Welcome to Derry lanza especial por Halloween, ¿de qué trata y qué revela del origen de Derry y Pennywise?

El episodio especial de It: Welcome to Derry que se estrenó este 31 de octubre explora desapariciones y tragedias que ocurrieron mucho antes de la historia del Club de los Perdedores, mostrando cómo la violencia, el miedo y la complicidad de los habitantes alimentaron la maldición que persigue al pueblo.

Además, recupera la atmósfera sombría de las películas de Andy Muschietti y revela cómo fueron las primeras manifestaciones de la criatura, con los habitantes nativos del territorio que hoy conocemos como Derry.

También examina el ciclo de hibernación de It y las masacres, mientras aporta nuevas pistas sobre el origen del horror que acecha bajo las alcantarillas del pueblo.

IT's a surprise Halloween treat.



Catch this never-before-seen special exploring the origins of IT in Derry. #AStoryOfDerry is streaming now on HBO Max. 🎈 pic.twitter.com/NH3NcMLt8n — HBO Max (@hbomax) October 31, 2026

¿Dónde ver el capítulo especial por Halloween de It: Welcome to Derry en México?

El capítulo especial de It: Welcome to Derry, titulado Una historia de Derry, tiene una duración aproximada de 30 minutos; está disponible para México y ya puede verse en HBO Max. Recuerda que para disfrutar de este episodio debes contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming.

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