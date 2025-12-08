IT: Welcome to Derry, final explicado del episodio siete, ¿terminó el ciclo de Pennywise?

IT: Welcome to Derry se ha convertido en una de las series más queridas de HBO MAX, que recientemente lanzó el episodio 7 en el que se revelan impactantes detalles sobre el ente que de convierte en Pennywise, el payaso bailarín.

El que para muchos ha sido el episodio más intenso de Welcome to Derry se conforma por una serie de flashbacks que muestran la historia familiar de Ingrid, el origen de Pennywise y el desenlace de la masacre en el Black Spot.

De este modo, los protagonistas deben enfrentar sacrificios, pérdidas y la confirmación de que el ciclo del ente se repite cada 23 años, todo mientras la amenaza de Pennywise está cada vez más latente.

Resumen y final explicado del capítulo 7 de Welcome to Derry

El episodio arranca con un flashback que muestra al verdadero Pennywise, cuando solo era el padre de Ingrid, dedicado a entretener a los niños sin sospechar que es observado por alguien más durante su exitoso show.

Se revela que el hombre era padre soltero tras la muerte de su esposa y mientras se prepara para un show nocturno, un niño se le acerca para pedirle ayuda, pues su madre está en problemas y él decide ayudarlo, sin sospechar que el infante es parte de la manipulación oscura de Eso.

Después del contexto, se nos muestra la masacre del Black Spot, mostrando cómo militares, policías y agentes llegan al bar buscando al papá de Ronnie que había escapado de prisión.

Son ellos quienes inician el incendio al lanzar fuego sobre el bar, matando a 88 personas. Pennywise aprovecha el caos para alimentarse y atacar a las personas dentro, una escena brutal. Will y Ronnie logran salir, pero Richie y Maggie no y es entonces que Richie se sacrifica para salvarla, después de confesarle su amor.

En el incendio, Ingrid aparece caracterizada como payado y se encuentra a Pennywise, creyendo que se trata de su padre, pero entonces se da cuenta de que no es así, aunque “puede sentirlo”.

Ingrid entra en un trance, similar a un coma, y es rescatada por paramédicos. El episodio introduce a los ‘Deadlights’, una manifestación con la que el ente controla la mente y provoca un terror profundo.

Pennywise revela que ha cumplido su ciclo de alimentación de 23 años y que se retira. En una escena, vemos al ente finalmente dormido en su escondite, pero cuando los militares trataron de destruir los fragmentos del meteorito de donde vino él, despierta.

En ese momento, Penywise utiliza los Deadlights sobre Will, quien queda inconsciente. El séptimo episodio de Welcome to Derry prepara el terreno para un final impactante de la serie de HBO MAX.