Lissa: de la serie El Juicio al terror psicológico en Sitges

EL TERROR y la justicia marcan el presente de Lissa, actriz mexicana que comienza a abrirse paso en producciones de alcance internacional. Mientras El Juicio suma espectadores en las plataformas digitales, la intérprete llegó al Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, España, con La mujer que soñaba bajo el agua, una película que la enfrenta a un registro distinto y que coloca al cine mexicano en uno de los escaparates más importantes del género fantástico.

En El Juicio, disponible en ViX en Estados Unidos y Prime Video en México, Lissa interpreta a Andrea durante una etapa temprana de su vida. Su personaje busca justicia junto a su padre, interpretado por Eugenio Derbez, después de sufrir un abuso. La historia pone sobre la mesa temas incómodos, como el poder, la vulnerabilidad de las víctimas y las dificultades para obtener justicia.

Para la actriz, la relación entre padre e hija fue uno de los puntos de conexión con Andrea. También le interesó la complejidad de una historia que trasciende la ficción y obliga a mirar situaciones que enfrentan jóvenes dentro y fuera de México.

“La oportunidad me llegó cuando estaba de vacaciones en Acapulco, Guerrero, mi estado natal. Al enterarme del casting, decidí participar de inmediato, atraída por el desafío de interpretar a una adolescente que atraviesa una experiencia que transforma su vida”, comentó la actriz en entrevista con La Razón.

Sobre trabajar con Eugenio Derbez en este proyecto, la joven actriz expresó: “Me la pasé superbien haciendo este proyecto, conocí a Eugenio Derbez y fue increíble trabajar con él. Me siento agradecida con todo el equipo que hace que todo se vuelva real. Espero que a la gente le guste cuando lo vea, al final todo llega a los ojos del público y ellos son los que tienen la decisión final”.

Pero su presente no se limita al drama. En Sitges, Lissa presentó La mujer que soñaba bajo el agua, película dirigida por Ale García y Carla Sierra, en la que comparte créditos con Mabel Cadena y Pablo Cruz. La cinta se adentra en la historia de una familia golpeada por la pérdida de un bebé y en la crisis psicológica de una madre que comienza a creer que sus seres queridos han sido sustituidos por impostores.

El largometraje explora el duelo, la identidad y la fragilidad de la percepción, elementos que convierten la historia en una apuesta de terror psicológico. Para Lissa, participar en el festival español significó también la oportunidad de mostrar el trabajo nacional ante espectadores de otras latitudes.

“Estoy muy emocionada por haber vivido mi primer festival de cine. Espero que a los españoles y a los europeos les guste, que conozcan el cine mexicano y que lo impulsen porque creo que eso es lo más importante, apoyar nuestro cine, porque está muy bien hecho”, concluyó.

Lissa debutó en pantalla con El secreto del río, de Netflix, donde interpretó a Paulina de niña. También ha participado en Celda 211 y Prefiero la muerte, entre otros proyectos.