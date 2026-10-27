Cassandra Sánchez Navarro: Apostamos por un amor fuera de órbita

La cinta, dirigida por Roberto Girault, propone una historia de amor entre dos personas que buscan escapar de sus circunstancias, pero que terminan descubriendo que enfrentar la realidad puede ser más importante que huir de ella.

En entrevista con La Razón, la actriz Cassandra Sánchez Navarro comparte que su participación nació de una conexión inmediata con el guion. La posibilidad de trabajar con un cineasta que también escribió la historia terminó por convencerla.

“Siempre había querido trabajar con un director que también hubiera sido el escritor. Creo que te da una profundidad mucho mayor, porque ellos son los que crearon el mundo”.

En la cinta, Sánchez Navarro interpreta a Isabel, una actriz cuya exposición pública termina por convertirse en una carga, mientras Celestino, encarnado por José María de Tavira, vive refugiado en un universo de cómics. Ambos se encuentran cuando atraviesan circunstancias que los llevan a cuestionarse el rumbo de sus vidas.

“Amarte es una comedia romántica distinta a todo lo demás que han visto”, afirma la actriz, quien considera que el género puede explorar conflictos profundos sin perder su capacidad de entretener al público.

“Sí es una comedia romántica, sí se trata de una historia de amor, pero tiene una cantidad de profundidad que yo nunca antes había visto en otro tipo de comedia romántica”, explica.

Para José María de Tavira, Celestino fue una oportunidad de explorar a un personaje que construye un mundo propio y de fantasía, para mantenerse lejos de una realidad que le resulta difícil afrontar.

“Es un personaje que trae un dolor muy grande que no puede soportar y entonces eso hace que haga todo lo posible por evadir la realidad, creando otro universo”, explica el actor en la conversación.

Celestino vive con sus hermanos, no trabaja y permanece encerrado en un departamento, inmerso en sus fantasías. Su sueño es abandonar la Tierra y encontrar otro lugar donde comenzar de nuevo. Sin embargo, el encuentro con Isabel modifica sus planes.

“A raíz de conocerla se da la oportunidad de dejar de fantasear y dejar de evadir la realidad para poder aceptar su dolor y empezar su vida de nuevo”, señala.

El actor considera que la historia también invita a pensar en la manera en que las personas se desconectan de lo que sucede a su alrededor. No obstante, el tema de la salud mental se integra a la narrativa sin desplazar el romance ni el humor de la propuesta.

Por su parte, Jesús Zavala interpreta a Suso, uno de los hermanos que acompañan a Celestino en su peculiar proyecto de viajar a Marte. Para el actor, el personaje destaca por sus contradicciones: es protector y controlador, pero también conserva una inocencia que le da un carácter entrañable.

“Cuando leímos el guion sí sentimos que estábamos haciendo una comedia con un diferenciador”, comenta a este medio. Sobre Suso, destaca “tantas cosas tiernas, inocentes, pero al mismo tiempo como muy controlador y protector con su hermano”. Esa combinación, explica, fue uno de los elementos más interesantes de su interpretación.

Además de presentar una historia de amor poco convencional, los protagonistas coinciden en que “el cine mexicano necesita seguir apostando por distintos géneros, para recuperar la experiencia de acudir a las salas”, concluyeron.