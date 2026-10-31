Inés Gómez Mont fue arrestada en Estados Unidos el viernes y, además de su complicada situación legal, lo que llamó la atención de usuarios de redes sociales fue el lujoso estilo de vida que ha llevado durante años.

En las imágenes difundidas tras su arresto, especialistas identificaron que la conductora lució exclusivas piezas de alta joyería de cientos de miles de pesos.

Inés Gómez Mont es arrestada en Florida, Estados Unidos

Inés Gómez Mont fue arrestada en Florida, Estados Unidos, el 30 de octubre de 2026, luego de haber sido prófuga de la justicia mexicana desde 2021. La conductora fue detenida por autoridades locales y no se ha confirmado si se está llevando a cabo un procedimiento inmediato para extraditarla a México.

Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal.

La detención se da tras luego de que autoridades estadounidenses retiraran la ficha roja de búsqueda internacional emitida por Interpol, a inicios de octubre. La Fiscalía General de la República confirmó la captura y señaló que la conductora también cuenta con una orden de aprehensión vigente en México.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

Las joyas que Inés Gómez Mont lució durante su detención, ¿cuáles son y cuánto cuestan?

En la fotografía en donde aparece Inés Gómez Mont detenida, en Miami, llamó la atención por las exclusivas joyas que llevaba en ambas muñecas. Según reveló el periodista Álex Kaffie, la conductora portaba un brazalete Vintage Alhambra de la firma francesa Van Cleef & Arpels en la mano derecha y una Juste un Clou de Cartier en la izquierda.

La pieza Vintage Alhambra, identificada como el modelo de cinco motivos, destaca por tener un diseño inspirado en los tréboles de la suerte, uno de los emblemas más reconocibles de la casa de lujo francesa. Su precio alcanza los 103 mil pesos.

La pieza Juste un Clou de Cartier forma parte de una de las colecciones más icónicas de la marca. Su valor ronda los 311 mil pesos, por lo que ambas piezas superan los 414 mil pesos.

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