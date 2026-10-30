¿Dónde está el esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga y qué pasó con él?

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga se convirtieron en una de las parejas más polémicas en los últimos años, a raíz de que ambos abandonaron México tras una orden de aprehensión en su contra en el año 2021.

La pareja estuvo alejada por años del ojo público, hasta que en septiembre del 2025, autoridades migratorias detuvieron al esposo de la periodista. Ahora, más de un año después, la ex conductora de Ventaneando quedó detenida en Miami, Florida.

Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont ı Foto: Especial

La FGR confirmó la detención y detalló que mantiene una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. “Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés N”, informó la dependencia federal.

¿Dónde está el esposo de Inés Gómez Mont?

Al igual que su esposa, Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentra en Estados Unidos. Cabe mencionar que él fue detenido el 24 de septiembre por irregularidades en su situación migratoria, pues tuvo un reingreso no autorizado al país.

En su proceso migratorio, solicitó asilo en Estados Unidos. Aunque México solicitó su extradición, el canciller Roberto Velasco Álvarez confirmó que Estados Unidos rechazó la misma, pues consideró que los delitos que le imputó al FGR no son violentos.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre enero de 2018 y mayo de 2026, México presentó 269 solicitudes de extradición a las autoridades estadounidenses.

Sobre el marido (Víctor Manuel Álvarez Puga): Ya fue detenido antes que ella.



El 24 de septiembre de 2025 lo arrestó el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Miami por su situación migratoria irregular (reingreso no autorizado a EE.UU.).



Después obtuvo libertad… pic.twitter.com/tT7ksD9kAR — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) October 30, 2026

Tras su arresto, fue trasladado al Centro de Procesamiento Krome North, en Miami; además, aunque al momento del arresto de Álvarez Puga también estaba Inés en la residencia familiar, ella no fue arrestada para no dejar a sus hijos bajo custodia del Estado.

En enero de este año, El Páis reportó que el nombre de Álvarez Puga desapareció del registro de detenidos del ICE, lo que generó incertidumbre sobre su paradero. Se especula que el empresario quedo en libertad provisional en Estados Unidos, a la espera de una audiencia migratoria programada para noviembre de este año.

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