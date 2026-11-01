Condenan a cinco años de prisión a ‘El Pozoles’, identificado como líder de la Unión Tepito

La FGR obtuvo sentencia contra un líder de la Unión Tepito por posesión de narcóticos con fines de comercio; fue detenido en octubre de 2023 en la colonia Roma Norte, cuando le encontraron marihuana, metanfetamina y cocaína.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de prisión contra Brayan Mauricio Miranda, alias “El Pozoles”, identificado como uno de los presuntos líderes del grupo criminal La Unión Tepito, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

En un comunicado, la dependencia informó que la condena se obtuvo mediante juicio oral, luego de que el Ministerio Público Federal presentó las pruebas para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

#FGR obtiene sentencia condenatoria en contra de Brayan “N”. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la #CDMX, de la #FECOR, obtuvo sentencia de cinco años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de posesión de narcótico con fines de comercio.



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¿Qué hizo “El Pozoles” de la Unión Tepito?

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando elementos de la unidad Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Miranda mientras conducía un vehículo en calles de la colonia Roma Norte.

Durante la inspección de la unidad, los policías localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína, distribuidos en bolsas de plástico transparente, presuntamente destinadas a su comercialización.

En enero de 2024, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México recibió del fuero local la declinatoria de competencia y continuó con la investigación complementaria, así como con las siguientes etapas del proceso penal.

Finalmente, tras el juicio oral, la FGR consiguió que la autoridad judicial impusiera a Brayan “N” una pena de cinco años de prisión y una multa. También se ordenó el decomiso de los narcóticos asegurados.

La sentencia corresponde específicamente al delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, por los hechos relacionados con su detención en la colonia Roma Norte.

Elementos de Inteligencia de la @SSC_CDMX detuvieron con drogas y una arma a “El Pozoles” de La Unión Tepito, en calles de la col. Roma. @AlcCuauhtemocMx, junto con una venezolana.

Autoridades relacionan a este sujeto con extorsión, secuestro, trafico de armas y drogas.

¡Buena… pic.twitter.com/lJcuY84xSn — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 14, 2023

La organización criminal la “Unión Tepito” es una de las principales generadoras de violencia de la zona centro de la CDMX desde su fundación en el 2009, esta es señalada por presuntamente perpetuar delitos como la extorsión, secuestro, tráfico de armas y drogas.

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