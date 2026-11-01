Van 514 motocicletas remitidas al corralón por ‘Rodadas del Terror’ en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana remitió cientos de vehículos al corralón durante las Rodadas del Terror que se realizaron este fin de semana; para este domingo también se tienen algunas concentraciones de motociclistas programadas en la capital.
Por medio de redes sociales el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que se han remitido 514 motocicletas y un vehículo tipo razer durante las Rodadas del Terror realizadas el viernes 30 y sábado 31 de octubre.
Con la finalidad de garantizar la seguridad de los participantes de las Rodadas del Terror, Vázquez Camacho que los vehículos fueron remitidos debido a diversas faltas al Reglamento de Tránsito detectadas en las vialidades de las 16 alcaldías de la capital.
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Durante el operativo Mega Rodada del Terror 2026 los policías realizaron tarea de verificación al cumplimiento del Reglamento de Tránsito mediante la supervisión de:
- Uso de casco de protección de conductores y acompañantes
- Portación de placas de circulación
- Circulación con exceso de velocidad
- Circulación en sentido contrario
- Invasión de carriles confinados
- Conducción temeraria
- Maniobras que ponen en peligro a terceros
“A través de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Policía de la Ciudad de México se mantiene el compromiso con la movilidad segura de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, mediante acciones para brindar espacios seguros, prevenir riesgos y salvar vidas” aseveró el secretario.
Rodadas de Motociclistas 1 de noviembre
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para este 1 de noviembre se esperan las siguientes rodadas de motociclistas:
- Rodada del Terror: Alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 19:00 horas en Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, de la colonia Joyas de Aragón. Se estima un aforo de al menos 100 motocicletas.
- Rodada del Terror: Alcaldía Gustavo A. Madero y alcaldía Venustiano Carranza, desde las 20:10 horas en Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl de la colonia Joyas de Aragón, y en Avenida Río Consulado No. 2355 de la colonia Ampliación Simón Bolívar. Se estima un aforo de al menos 150 motocicletas
Se recomienda a los participantes de estas u otras Rodadas del Terror respetar el Reglamento de Tránsito y tener precaución al conducir por las calles de la capital, con la finalidad de evitar accidentes o sanciones.
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