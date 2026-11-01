Van 514 motocicletas remitidas al corralón por ‘Rodadas del Terror’ en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana remitió cientos de vehículos al corralón durante las Rodadas del Terror que se realizaron este fin de semana; para este domingo también se tienen algunas concentraciones de motociclistas programadas en la capital.

Por medio de redes sociales el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que se han remitido 514 motocicletas y un vehículo tipo razer durante las Rodadas del Terror realizadas el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Con la finalidad de garantizar la seguridad de los participantes de las Rodadas del Terror, Vázquez Camacho que los vehículos fueron remitidos debido a diversas faltas al Reglamento de Tránsito detectadas en las vialidades de las 16 alcaldías de la capital.

Durante el operativo Mega Rodada del Terror 2026 los policías realizaron tarea de verificación al cumplimiento del Reglamento de Tránsito mediante la supervisión de:

Uso de casco de protección de conductores y acompañantes

Portación de placas de circulación

Circulación con exceso de velocidad

Circulación en sentido contrario

Invasión de carriles confinados

Conducción temeraria

Maniobras que ponen en peligro a terceros

“A través de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Policía de la Ciudad de México se mantiene el compromiso con la movilidad segura de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, mediante acciones para brindar espacios seguros, prevenir riesgos y salvar vidas” aseveró el secretario.

Con el propósito de garantizar la seguridad de quienes participan en la denominada “Rodada del Terror”, así como de peatones y demás usuarios de la vía pública, los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, efectivos de la @SSC_CDMX remitieron a depósitos vehiculares 514… pic.twitter.com/VTI8tphw5f — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 1, 2026

Rodadas de Motociclistas 1 de noviembre

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para este 1 de noviembre se esperan las siguientes rodadas de motociclistas:

Rodada del Terror: Alcaldía Gustavo A. Madero , desde las 19:00 horas en Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, de la colonia Joyas de Aragón. Se estima un aforo de al menos 100 motocicletas.

Rodada del Terror: Alcaldía Gustavo A. Madero y alcaldía Venustiano Carranza, desde las 20:10 horas en Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl de la colonia Joyas de Aragón, y en Avenida Río Consulado No. 2355 de la colonia Ampliación Simón Bolívar. Se estima un aforo de al menos 150 motocicletas

Se recomienda a los participantes de estas u otras Rodadas del Terror respetar el Reglamento de Tránsito y tener precaución al conducir por las calles de la capital, con la finalidad de evitar accidentes o sanciones.

Rodada del Terror ı Foto: Agenda de Movilizaciones Sociales

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