Marchas y bloqueos en CDMX HOY 1 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha contra el feminicidio en la Ciudad de México.

Este 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, fecha que antecede al Día de Muertos (o Día de los Fieles Difuntos), por lo que en México se llevan a cabo rituales, ceremonias y festividades. No obstante, habrá en Ciudad de México algunas concentraciones para honrar a víctimas de feminicidio y homicidio en el país.

Aunque este día es de conmemoración nacional, no está exento de protestas. Particularmente, habrá concentraciones en diversos puntos para honrar a quienes han perdido la vida luchando por causas sociales, a víctimas de conflictos internacionales y a víctimas de feminicidio.

Día de Muertos es un día de conmemoración en México; a pesar de ello, hay concentraciones programadas para este día. ı Foto: Cortesía

Estas son las concentraciones que se esperan este domingo 1 de noviembre en la Ciudad de México, durante el Día de Todos los Santos.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este domingo 1 de noviembre no se prevén marchas, pero sí 10 concentraciones.

Concentraciones

MUJERES Y LA SEXTA : Se concentrarán en la Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 07:00 para realizar la jornada político-cultural “Mictlán Rebelde 2026”, con el propósito de rendir homenaje a sus muertos y muertas y a quienes perdieron la vida en las luchas sociales. (Nota: Aforo aprox. 60 personas; no se descarta la suma de otros colectivos y organizaciones sociales) .

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Encuentro en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 10:00 para realizar la instalación de una ofrenda monumental en memoria de sus muertos y en demanda de la reconstrucción integral de los pueblos. (Nota: Aforo aprox. 60 personas; se cuenta con apoyo del Congreso Nacional Indígena y posibles organizaciones sociales) .

COLECTIVA HILOS : Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) y en el Jardín Hidalgo (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán) a las 11:00 para el evento político-cultural “Sangre de mi sangre”, orientado a visibilizar y denunciar la violencia de género a través del arte del tejido. (Nota: Aforo aprox. 25 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Encuentro en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos. (Nota: Aforo aprox. 45 personas) .

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO : Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 para visibilizar los casos de feminicidio y exigir justicia, previniendo un desplazamiento en procesión hacia el “Antimonumento contra el Feminicidio” ubicado en Av. Juárez No. 14. (Nota: Aforo aprox. 80 personas; posibles afectaciones a la circulación vehicular y participación de activistas feministas) .

CLAN MARIPOSAS NEGRAS, A.C. : Encuentro en la Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 16:00 para instalar la ofrenda “Altar por las víctimas de transfeminicidio y del genocidio en Palestina”. (Nota: Aforo aprox. 50 personas) .

COMITÉ 68 PROLIBERTADES DEMOCRÁTICAS : Se concentrarán en la Plaza de las Tres Culturas (Eje Central “Lázaro Cárdenas” y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 para instalar una ofrenda en homenaje a quienes entregaron su vida en defensa de la libertad y la igualdad. (Nota: Aforo aprox. 60 personas; no se descarta la suma de otros colectivos) .

DIRECT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO : Encuentro en el Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 para llevar a cabo la “Ofrenda de Día de Muertos” en honor a los animales víctimas de abuso. (Nota: Aforo aprox. 35 personas) .

INICIATIVA SOCIAL COLECTIVA Y DISIDENTE “YALLAH!” : Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 para realizar una “Ofrenda Colectiva por Palestina” como acto de memoria y solidaridad. (Nota: Aforo aprox. 90 personas; se prevé el apoyo de diversos colectivos sociales) .

VIOLENCIA FEMINICIDA MÉXICO: Encuentro en el Corredor Angela Peralta (Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) durante el día para instalar una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio. (Nota: Aforo aprox. 35 personas; no se descarta afectación de vialidades).

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