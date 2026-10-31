Marchas y bloqueos en CDMX HOY 31 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Aspecto de una protesta de trabajadores del IMSS. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este sábado 31 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este sábado 31 de octubre no se prevén marchas, pero sí nueve concentraciones.

Concentraciones

TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL : Llevarán a cabo su Asamblea Constitutiva de Trabajadoras y Trabajadores del IMSS en Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Belisario Dominguez No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:30 (Aforo: 50, No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades) .

VECINOS UNIDOS DEL AJUSCO : En contra del constante tráfico vehicular en la zona por el “Festival del Terror” en Six Flags México (Entrada principal) (Carr. Picacho Ajusco Km 1.5, Col. Jardines del Ajusco, Alc. Tlalpan) a las 09:00 (Aforo: 50, No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades) .

WORLD WITHOUT WEAPONS : Realizarán una acción fotográfica como parte de la “Campaña Global para Detener las Armas Autónomas” en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 (Aforo: 25, No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades) .

CASA DE LAS MUÑECAS TIRESIAS A.C. : Colocarán la “11.ª Ofrenda colectiva por los crímenes de odio” en Juan Aldama y Av. México Tenochtitlán, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 (Aforo: 60, Organizaciones en apoyo: Casa Hogar Paola Buenrostro y Orgullo Disidente Tlalnepantla, no se descarta la afectación de vialidades) .

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos en Lugar 1: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongin, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 (Aforo: 45) .

LA COMUNA 420 : Realizarán el evento “Horror Night” en el marco de la celebración del “Día de Muertos” en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (República de El Salvador y José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 (Aforo: 100, Organizaciones en apoyo: Sociedad Cannabica y Comunidad Mexicana del Sound System, no se descarta afectación de vialidades) .

ORGANIZACIÓN POPULAR FRANCISCO VILLA DE IZQUIERDA INDEPENDIENTE : Realizarán un recorrido por calles en memoria de los integrantes caídos en Comunidad “La División del Norte” de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (Col. Barrio de San Miguel, Alc. Iztacalco) a las 19:00 (Aforo: 100, No se descarta se sumen vecinos y la afectación de vialidades) .

COLECTIVA “MICELIAS” : Recaudación de víveres para las mujeres mazatecas frente a la Suprema Corte en República de El Salvador No. 81, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las Durante el día (Aforo: 35) .

VIOLENCIA FEMINICIDA MÉXICO: Ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en Corredor Ángela Peralta (Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las Durante el día (Aforo: 35, Organizaciones en apoyo: Ángelas Violeta, Colectiva “Justicia para Mariana”, Mujeres en Resistencia Alternativa Mx, Colectiva Revolución Feminista y Víctimas Unidas, no se descarta afectación vial).

Citas Agendadas

ARTE CULTURAL INDIGENA TRIQUI: Solicitan atención por incumplimiento de acuerdos respecto a espacios de venta en Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Ordenamiento en la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 (Aforo: 40).

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