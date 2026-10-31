Reviven protestas por salarios y relevo en sindicato del IMSS

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a las calles este viernes para exigir un aumento de 10 por ciento directo al tabulador y la salida de Rafael Olivos de la dirigencia sindical, mientras el Gobierno federal presentó los primeros 47 equipos médicos de su plan de atención a las demandas del personal.

En la Ciudad de México, un contingente salió del plantón frente a las oficinas centrales del instituto, en Paseo de la Reforma, cerca de las 16:30 horas y llegó alrededor de las 18:30 a la Secretaría de Gobernación. Los inconformes reclamaron que una comisión fuera recibida y reiteraron su rechazo al incremento global de ocho por ciento pactado por el IMSS y el sindicato.

Con consignas contra Olivos, los manifestantes pidieron un Congreso Nacional Extraordinario para renovar la representación gremial y denunciaron represión sindical. La inconformidad persiste pese al ajuste acordado: cuatro por ciento al sueldo tabular y un concepto igual de ayuda para renta de vivienda.

Representantes de trabajadores inconformes advirtieron que las protestas continuarán hasta conseguir la celebración de un congreso para buscar la destitución del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Durante la marcha, empleados señalaron que las carencias de materiales continúan pese a los anuncios oficiales. Los reclamos sumaron a la demanda salarial la exigencia de contar con equipo e insumos suficientes para atender pacientes.

La convocatoria incluyó movilizaciones en al menos 21 entidades. En Puebla, trabajadores marcharon por el Centro Histórico y el bulevar 5 de Mayo, en rechazo al acuerdo salarial y para reclamar insumos.

ADQUISICIONES. En paralelo, durante la conferencia presidencial, el director del IMSS, Zoé Robledo, presentó desde el almacén del instituto en Vallejo un lote de 47 aparatos para 39 hospitales. Incluye 20 ultrasonidos con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos de signos vitales para cuidados intensivos.

Precisó que los equipos llegaron el pasado jueves y que este viernes comenzaría la capacitación. Entre las entidades receptoras mencionó Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Coahuila. Afirmó que su destino respondió a solicitudes de médicos, enfermeras y técnicos durante las visitas de escucha “piso por piso”.

La adquisición forma parte de la quinta acción de un programa que contempla dos mil 917 equipos médicos. La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que las 12 acciones comprometidas con los trabajadores deben concretarse en 120 días.

Desde Veracruz, un médico explicó que el ultrasonido permitirá estudios materno-fetales, vasculares y musculoesqueléticos para realizar diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos.La cardióloga Villagrán, de Chihuahua, relató que llevaba más de cinco años gestionando un electrocardiógrafo, pues el anterior falla y es difícil conseguir refacciones.