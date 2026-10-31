Pablo Guisa: Mórbido Fest 2026 viene con un paquete sangriento

Mórbido Fest se ha convertido ya en una tradición anual de Halloween y Día de Muertos para cientos de cinéfilos del género, y este año no es la excepción. Pablo Guisa Koestinger, director del festival, platicó con La Razón durante la inauguración de la edición número 19, que tuvo como apertura la película mexicana Hablando con extraños, del director Adrián García Bogliano y protagonizada por Gigi Saúl Guerrero.

“Para Mórbido este año traemos grandes películas”, aseguró Guisa entusiasmado. Al abordar la representación nacional destacó la apuesta por mostrar trabajos en desarrollo y propuestas arriesgadas. “Dentro del cine mexicano nos parece importante que el público sea el primero en ver lo que viene, traemos un par de películas en work in progress, El infinito de Fabián Archondo y Roto de Paco Álvarez, esta última una cinta que a mí me recordó a The Texas Chain Saw Massacre y Saw, ambas cuentan con funciones hechas para auténticos fans del terror”, señaló.

EL DIRECTOR de Mórbido, Pablo Guisa, durante la inauguración del festival, el miércoles. ı Foto: Cortesía Mórbido Fest

Otra producción mexicana que se proyectará es Quince, de los Hermanos Sagha, “que toma la tradición de los quince años para sumarle monstruos y aliens, lo que me parece fantástico”, agregó. Además, otra imperdible este año es Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky, en la que la mitología mexica se combina con el realismo mágico y un toque de terror.

Sobre el panorama latinoamericano e internacional, la selección ofrece experiencias brutales y singulares. “Traemos cosas buenísimas, desde Argentina llegan Cristian Ponce con Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, un proyecto muy distinto que vale la pena verse en pantalla grande, y La Mancha, de los hermanos García Bogliano, que pasó por (el festival de cine) Sitges; de Brasil llega Privadas de Suas Vidas, de Gustavo Vinagre y Gurcius Gewdner, una propuesta queer y escatológica fascinante”, explicó.

El Dato: Las sedes en CDMX son: Cinépolis Diana, Cinemanía, Centro de Cultura Digital, Casa del Lago, Jardín Borda, Cineteca Chapultepec, Cine Tonalá y Goethe Institut Mexiko, entre otras.

En la sección global destacó sorpresas, “por primera vez tenemos una película de Chipre que es Motherwitch, está Ferine de Italia, Gummy de España y ganadora en Sitges, Sender, de Russell Goldman y producida por Jamie Lee Curtis, la nueva locura de Takashi Miike que es Bad Lieutenant: Tokyo y el regreso de Alex Kahuam con The Remedy; tampoco se pueden perder Chronovisor, que tiene un bebé vampiro increíble, y Sicko, una de las cintas más enfermas de este festival”, recomendó.

Igualmente, Guisa remarcó el poder de la figura femenina en el cine de terror. “No quisiera dejar de lado a las mujeres sangrientas porque traemos Victorian Psycho, The Blood Countess y Bloody Tennis“, mencionó.

Además, resaltó que otro “gran orgullo este año” para Mórbido Fest es poder proyectar The Devils, de Ken Russell, a 55 años de haber sido censurada y nunca vista en América Latina. “Somos los primeros y únicos en América Latina en exhibirla, y queremos que la vean en pantalla grande”, afirmó.

20 Países integran la Selección Oficial del Mórbido Fest

Para cerrar la charla, Guisa destacó que el festival también abrió este año un espacio para las infancias a través de la animación. “En nuestra sección Morbito tenemos Mi amigo el sol, una joya del estudio Fotosíntesis para que lleven a sus monstruitos a la sala. También está Un disfraz para Nicolás e incluimos Un reino para todos nosotros; además en esta sección está Roy del espacio, de Héctor López Carmona y Rafael Ángel Gil, un clásico contemporáneo rescatado y nunca se ha visto en pantallas de cine en México desde los años 80, la traemos totalmente remasterizada”, concluyó.