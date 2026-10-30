Muere el bebé de El Komander: ‘Un día nos reuniremos’

El Komander lamenta la muerte de su bebé: ‘Un día nos reuniremos’

Este domingo, el cantante de música regional mexicana conocido como El Komander, informó la lamentable muerte de su pequeño hijo, una noticia que ha sorprendido a los seguidores del artista.

Lamentan la muerte del hijo de El Komander

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Descansa mi amor’ público un breve obituario en el que aparecía sosteniendo en brazos a su pequeño mientras miraba al horizonte y el niño lo veía a él.

Lamentan la muerte del hijo de El Komander ı Foto: Especial

El mensaje pide “que la luz divina ilumina el camino” del bebé y hacia sus cercanos, “que encuentren Consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del señor”.

“Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos El Komander lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento”, añaden. No informaron la causa del deceso.

El pequeño tenía apenas unos meses de nacido y de acuerdo con la información, su muerte ocurrió este 30 de octubre. Por este motivo, El Komander canceló la presentación en su concierto en Hidalgo, Nuevo León.

“Ante esta dolorosa pérdida, Alfredo y su familia atraviesan momentos sumamente difíciles, por lo que resulta imposible llevar a cabo el compromiso artístico programado”, escribieron en el comunicado.

Además, pidieron una disculpa a los involucrados por la cancelación de la presentación. “Hoy, más que nunca, lo más importante es brindar a la familia el espacio y la tranquilidad necesarios para afrontar este difícil momento”, sentenciaron.

El público reaccionó con empatía a la lamentable noticia, donde escribieron mensajes de apoyo para El Komander en este complicado momento de su vida. Te dejamos algunas reacciones:

“Justo estaba yo viendo que la canción de descansa mi amor la escribió para el hijo de un amigo y ahora mira las cosas de la vida”.

“Ay no, qué dolor tan grande”.

“Qué tristeza, descanse en paz el angelito”.

“Noo, era un bebito”.

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