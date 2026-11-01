Sheinbaum llama a preservar tradiciones y mantener viva la memoria en Día de Muertos

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y honrar la memoria de los pueblos indígenas, al compartir cómo se mantiene viva esta festividad en Palacio Nacional.

“Porque recordar también es una forma de mantener viva la memoria”, expresó la mandataria al felicitar a quienes celebran esta tradición.

A través de sus redes sociales, y por medio de un video, la mandataria señaló que las ofrendas, las flores de cempasúchil y las velas representan expresiones de amor, memoria y respeto hacia quienes fallecieron, además de constituir una herencia cultural que se transmite de generación en generación.

TE RECOMENDAMOS: Estadísticas de Género Secretaría de las Mujeres plantea combatir violencia de género con sistemas de cuidados

Aspecto de un altar de Día de Muertos. ı Foto: Cortesía

“Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos indígenas y reconocemos la grandeza cultural que nos define”, expresó.

En un mensaje acompañado de imágenes y referencias a la celebración en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que, mediante fotografías, anécdotas, aromas y platillos favoritos, se recuerda a los familiares y seres queridos que ya no están, pero cuya memoria permanece en la vida de quienes los recuerdan.

Sheinbaum explica elementos de altar de muertos y cómo preservan tradición

La presidenta también destacó el significado de la flor de cempasúchil, originaria de México, cuyo nombre proviene del náhuatl y se relaciona con el significado de “veinte flores” o “muchas flores”.

Explicó que para los mexicas esta flor representaba al sol y que, de acuerdo con la tradición, sus pétalos conservan simbólicamente su luz y calor, por lo que se utilizan para formar caminos en las ofrendas que guían a las almas de regreso a sus hogares.

🟠La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de honrar la memoria de los antepasados y preservar las tradiciones del Día de Muertos, al reconocer la riqueza cultural de los pueblos originarios como parte de la identidad de México.



Subrayó que cada ofrenda representa… — Azucena Uresti (@azucenau) November 1, 2026

“Preservar nuestras tradiciones significa reconocer nuestros orígenes, sentir orgullo por quienes somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro”, sostuvo.

Sheinbaum consideró que el Día de Muertos es un espacio de amor, memoria y tradición que permite mantener vivos los vínculos familiares y culturales, al tiempo que fortalece la identidad mexicana.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am