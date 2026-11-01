Secretaría de las Mujeres plantea combatir violencia de género con sistemas de cuidados

La Secretaría de las Mujeres planteó que la construcción de una sociedad de cuidados debe convertirse en una política pública central para combatir las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, la desigualdad y la discriminación, mediante una mayor corresponsabilidad del Estado, las instituciones y la sociedad.
Del 27 al 29 de octubre se llevó a cabo el XXVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el cual busca fortalecer la producción de estadísticas de género y ampliar su uso para orientar políticas públicas.
En este se contó con la participación de representantes de oficinas nacionales de estadística, mecanismos para el adelanto de las mujeres, instituciones públicas, organismos internacionales, academia y sociedad civil, bajo el lema “Consolidar e innovar en el inicio de la década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”.
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Buscan incrementar participación de mujeres
Durante la clausura del XXVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, sostuvo que atender las distintas formas de violencia exige modificar las condiciones estructurales que limitan la autonomía de las mujeres, entre ellas la distribución desigual de las tareas de cuidado.
“La atención a las causas de las violencias tiene que ver con los cuidados; los cuidados son la política pública para atender las causas estructurales de la desigualdad, la discriminación y las violencias”, afirmó.
En representación de la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, la funcionaria señaló que uno de los objetivos de esta estrategia es liberar tiempo para que las mujeres puedan estudiar, trabajar y participar plenamente en la vida pública, sin que las responsabilidades de cuidado recaigan exclusivamente sobre ellas.
Gómez Saracibar explicó que herramientas como el Anexo Transversal 31 y el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU) permitirán identificar y transparentar los recursos públicos destinados a esta materia, así como evaluar las políticas e infraestructura necesarias para avanzar hacia una distribución más equitativa de estas responsabilidades.
Durante el encuentro, la directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Daniela Serrano, destacó que las estadísticas con perspectiva de género son fundamentales para identificar desigualdades y convertir el conocimiento en acciones concretas.
“El verdadero desafío es convertir ese conocimiento en transformaciones concretas para avanzar hacia una sociedad de cuidados. Las estadísticas adquieren su mayor sentido cuando son usadas y cuando contribuyen a comprender y transformar la realidad”, señaló.
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