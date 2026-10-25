Secretaría de las Mujeres propone 532 millones de pesos para refugios en 2027

La Secretaría de las Mujeres busca fortalecer la atención a víctimas de violencia y garantizar recursos para los refugios que ofrecen protección a ellas y a sus hijas e hijos, con una propuesta presupuestal de 532.67 millones de pesos para 2027.

El monto representa un incremento de 17.64 millones de pesos respecto de este año, equivalente a 3.43 por ciento, y forma parte de los 2 mil 269.4 millones que la dependencia contempla para su operación durante el próximo ejercicio fiscal.

Durante 2026, los recursos permitieron apoyar a 131 espacios en el país, entre refugios, centros externos, casas de emergencia y de transición. La propuesta para el próximo año mantendría la tendencia de crecimiento presupuestal, con un aumento acumulado de 47.97 millones de pesos entre 2025 y 2027, equivalente a 9.9 por ciento nominal.

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La titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la importancia de garantizar el funcionamiento de estos establecimientos, que proporcionan protección y atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. “Los refugios son una acción prioritaria para proteger la vida de las mujeres, sus hijas e hijos”, sostuvo la funcionaria.

Laura Itzel Castillo Juárez ı Foto: Captura de video

Además de esta partida, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla un incremento de los subsidios directos del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas (U012), que pasarían de 753.85 a 806.83 millones de pesos.

Este ajuste representaría 52.98 millones de pesos adicionales, equivalentes a un crecimiento nominal de 7.03 por ciento. Los fondos financiarían tres componentes de atención, que comprenden los refugios, los Centros de Justicia para las Mujeres y las acciones derivadas de las Alertas de Violencia de Género.

La propuesta presupuestaria también establece una separación entre los recursos que reciben directamente los proyectos de atención y aquellos que corresponden a gastos administrativos y servicios personales, con el propósito de proteger los subsidios y mejorar el ejercicio del gasto público.

Castillo Juárez advirtió que el aumento de las asignaciones debe acompañarse de mecanismos que permitan conocer su impacto en la protección de las víctimas y garantizar la continuidad de los servicios. “No basta con asignar una cifra: también necesitamos saber qué se hizo y qué resultados se obtuvieron. El reto no es solo asignar más recursos, sino lograr que lleguen a tiempo, se ejerzan plenamente y sostengan la atención sin interrupciones”, señaló.

Los montos propuestos para 2027 aún requieren la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que definirá los recursos para la operación de refugios y los demás mecanismos de atención a mujeres víctimas de violencia.

Laura Itzel Castillo ı Foto: Especial

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LMCT