Secretaría de las mujeres lleva estrategia contra embarazo infantil a 92 municipios prioritarios

La Secretaría de las Mujeres desplegó a 279 promotoras y brigadistas en 92 municipios de 29 entidades para combatir el embarazo infantil, la violencia sexual y las uniones tempranas. La estrategia federal ha alcanzado a 11 mil 913 niñas y adolescentes, de acuerdo con el balance que presentó la dependencia con motivo del Día Internacional de la Niña.

Con más de 21 mil acciones y servicios en el país, el programa busca acercar información sobre derechos, prevención y protección a comunidades donde el personal realiza visitas domiciliarias, actividades escolares y encuentros con familias. Las intervenciones también cuentan con la participación de docentes, trabajadores de salud y autoridades tradicionales.

El proyecto, denominado Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, contempla nueve modalidades de atención comunitaria que incluyen recorridos casa por casa, reuniones en espacios públicos y orientación directa para madres, padres y personas cuidadoras. Su operación se concentra en localidades prioritarias mediante brigadas que mantienen contacto con la población.

👧🏽🪁Hoy comienza la campaña “Abracemos su infancia, protejamos sus derechos”, como parte de la Estrategia Niñas Libres y Seguras.



Con 279 promotoras y brigadistas en municipios prioritarios de 19 entidades, buscamos visibilizar que el embarazo en niñas no es normal: es resultado… pic.twitter.com/vs8FJ0WBmq — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) September 29, 2026

Para llegar a comunidades de difícil acceso, las promotoras recorren caminos rurales, zonas montañosas y regiones selváticas, además de utilizar embarcaciones. En Guerrero y Chiapas, parte de las actividades se desarrolla en mixteco, tlapaneco y tzeltal, con el propósito de facilitar la comunicación con familias indígenas.

Al presentar los resultados, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la estrategia responde a una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar las acciones de protección a la infancia. “Queremos que la información y la prevención lleguen a cada rincón de la patria”, expresó la funcionaria, quien subrayó el derecho de las menores a crecer sin violencia.

Obdulia Olea, promotora que trabaja en Metlatónoc, Guerrero, explicó que el uso de lenguas originarias facilita el acercamiento con las comunidades de la Montaña. “Cuando las familias ven que hablamos su misma lengua, nos abren las puertas de su casa”, señaló. También destacó que la presencia de mujeres que representan a las instituciones contribuye a generar confianza entre las madres.

Desde Ocosingo, Chiapas, Deysi Adelaida relató que las actividades incluyen conversaciones con personas de distintas edades para promover los derechos de las menores y la importancia de continuar sus estudios. “Les explicamos que la niñez es para crecer felices, que los proyectos de vida de las niñas son importantes y que acompañarlas a cumplir sus metas nos beneficia a todas y todos”, afirmó.

Desde la #MañaneraDelPueblo, la titular, @LauraI_Castillo, junto a todo el equipo de la #SecretaríaDeLasMujeres, presentaron los avances en la estrategia integral, la cual busca continuar acercando información, orientación y servicios a las mujeres de todo el territorio,… pic.twitter.com/04jvato5r4 — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) October 6, 2026

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