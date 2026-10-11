Embajada de México en Arabia Saudita pide a connacionales evitar aeropuertos por ‘posibles ataques’

Embajada de México en Arabia Saudita pide precauciones a connacionales; en foto, vista aérea del aeropuerto de Riad.

La Embajada de México en Arabia Saudita pidió a connacionales en el país medioriental evitar acercarse a la zona cercana a los aeropuertos de Riad, Yeda y Dammam, ante la posibilidad de nuevos ataques como el registrado el sábado en el primero, que dejó 12 muertos y más de 300 heridos.

A través de un aviso publicado en sus redes sociales, la Embajada advirtió sobre un “posible agravamiento de la situación actual” en Arabia Saudita, ante los ataques en aeropuertos que reivindicaron los hutíes de Yemen.

🇸🇦 | URGENTE: El aeropuerto internacional de Riad está bajo ataque con misiles. pic.twitter.com/zivCqiJvnj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

Por lo anterior, la Embajada mexicana emitió recomendaciones a los connacionales en este país, entre ellas “evitar zonas cercanas a los aeropuertos de Riad, Yeda y Dammam”, pues “el espacio aéreo de este país sigue siendo un objetivo de posibles ataques”.

Casi al mismo tiempo que la Embajada de México en Arabia Saudita emitió esta advertencia, agencias internacionales reportaron que se registró un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad, el cual dejó una explosión y “varios” heridos, según autoridades locales.

Posteriormente, según agencias internacionales, Yahya Sarí, portavoz militar de los hutíes, reivindicó la autoría de varias operaciones en distintos puntos de Arabia Saudita, entre ellos tres ataques contra el aeropuerto de Riad desde la tarde del viernes 9 de octubre y uno más contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam.

📢 Aviso a la comunidad mexicana en Arabia Saudita. (11/10/2026) pic.twitter.com/e4kIKTkQRd — Embajada de México en Arabia Saudita (@Embamex_ASA) October 11, 2026

Estas son las recomendaciones que emitió la Embajada a mexicanos en Arabia Saudita

Las recomendaciones que emitió la Embajada de México en Arabia Saudita se transcriben a continuación:

Mantener la calma y obtener sólo información oficial acerca de la situación actual. Se sugiere consultar los siguientes sitios: @KSAmofaEN, @MOISaudiArabia y @SaudiDCD

Evitar zonas cercanas a los aeropuertos internacionales de Riad, Yeda y Dammam. El espacio aéreo de este país sigue siendo un objetivo de posibles ataques

Tener a la mano su permiso de residencia y/o visa, así como otros documentos de importancia.

En caso de tener un viaje aéreo programado, consultar la disponibilidad del vuelo con la aerolínea y los aeropuertos. Estas fuentes son de utilidad: @KKIASA, @KAIAirport y @KFIAirport

Estar atento a las alertas telefónicas que anticipan ataques y refugiarse en un lugar seguro en su domicilio o en su trabajo

No difundir o compartir en redes sociales imágenes (videos o fotografías) sobre incidentes relacionados con el conflicto

Revisar que la vigencia de su pasaporte sea mayor a seis meses. Caso contrario, haga una cita para renovarlo de inmediato

Actualizar su información en la Base de Datos de la Embajada

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