EU afirma que Irán perdió control de Ormuz; persas amenazan con cierres

Partidarios de los hutíes corean consignas durante una manifestación tribal armada en Saná, ayer.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó ayer que Irán perdió por completo el control del estrecho de Ormuz y que el transporte de petróleo por esa vía estratégica casi recuperó los niveles anteriores a la guerra. Sin embargo, Teherán rechazó esa versión y amenazó con cerrar las rutas que considera ilegales, entre ellas la que bordea la costa de Omán.

Durante una conferencia de prensa en Atenas, junto al ministro de Exteriores griego, Yorgos Yerapetritis, Marco Rubio sostuvo que el paso marítimo permanece abierto y que las restricciones iraníes dejaron de tener el efecto esperado.

“El estrecho de Ormuz está abierto, ahora sale casi la misma cantidad de petróleo de antes (del conflicto), así que han perdido por completo el control del estrecho”, declaró el funcionario estadounidense.

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El dato: La revista The Atlantic informó que el presidente de EU, Donald Trump, busca opciones para atacar a Irán antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Marco Rubio también acusó a Teherán de desaprovechar las oportunidades para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y advirtió que su economía se encamina hacia una situación excepcionalmente grave. Insistió en que cualquier pacto aceptable para Washington deberá impedir que Irán obtenga armas nucleares.

En respuesta, Mohammadreza Naqdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria, aseguró a la agencia Fars que las rutas utilizadas por pequeñas embarcaciones para transportar petróleo serán clausuradas. Según su versión, esos pasos fueron abiertos mediante explosiones en zonas rocosas.

“El estrecho de Ormuz está cerrado y las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán lo controlan por completo. Esta situación continuará hasta que se satisfagan las demandas legítimas de Irán”, afirmó.

Los datos provisionales de Kpler muestran que las exportaciones regionales alcanzaron un promedio de 18.3 millones de barriles diarios al 30 de septiembre y superaron los niveles anteriores al conflicto durante 14 días de ese mes. Las cifras incluyen envíos por Ormuz, el mar Rojo y el golfo de Omán.

No obstante, la Guardia Revolucionaria sostiene que apenas 10 barcos cruzan diariamente el estrecho, frente a los 125 anteriores a la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Teherán y mataron al líder supremo, Ali Jamenei.

28 Heridos en ataque al aeropuerto de Abha

OFENSIVA escala. La expansión del conflicto dejó tres muertos y 36 heridos en ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita. En Riad, una persona falleció y ocho resultaron lesionadas, mientras que en Abha murieron otras dos y más de 20 sufrieron heridas, informaron las autoridades de aviación civil.

Los hutíes reivindicaron el ataque con drones contra el aeropuerto internacional Rey Khalid. La coalición encabezada por Arabia Saudita también anunció que interceptó un misil balístico al norte de Riad y que buscaba destruir su plataforma de lanzamiento en Saná.

En Yemen, el Ministerio de Transportes denunció que los hutíes atacaron el aeropuerto de Adén con misiles y drones. Uno de los proyectiles cayó cerca de la pista minutos antes del aterrizaje de un avión procedente de El Cairo.

Los enfrentamientos se concentran alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta esencial para el comercio petrolero. Las fuerzas gubernamentales, respaldadas por aviones saudíes, intentan recuperar posiciones cercanas a Moca y las colinas del distrito de Dhubab.

Aunque el gobierno yemení aseguró el lunes que había llegado a Moca, militares sobre el terreno consideraron falso ese anuncio. La disputa también afecta las rutas de suministro hacia Taiz.

Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 200 mil personas abandonaron sus hogares desde el inicio de los últimos enfrentamientos. Su directora, Amy Pope, pidió recursos adicionales para alimentos y refugios.

“La gente huye para salvar su vida y no encuentra un lugar seguro adonde ir”, declaró.

La ONU advirtió que tres de cada cuatro familias padecen hambre en algunas regiones. Ambas partes aseguran que cientos de personas murieron durante los combates, aunque no proporcionaron balances detallados. Ante la ofensiva hutí, Arabia Saudita busca respaldo internacional. Turquía prepara asistencia defensiva y técnica dentro de su nueva alianza con Pakistán y Riad. Siria también estudia una posible participación militar, aunque considera prioritaria su recuperación interna.

80 Posiciones hutíes atacó Arabia Saudí

Crece presión regional En tanto, el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln tiene previsto regresar este jueves a San Diego, California, con unos cinco mil marines y marineros, después de un despliegue de 10 meses en Oriente Medio.

La embarcación permaneció 286 días sin entrar a puerto, el segundo periodo más prolongado desde la guerra de Vietnam, y acumuló más de 300 días consecutivos en el extranjero.

El Pentágono destacó su participación en patrullajes, bloqueos y operaciones aéreas contra Irán. También reconoció algunos problemas de salud mental entre la tripulación, aunque aseguró que no hubo fallecimientos durante la misión.

El Tip: DEFENSA de EU, dijo que su país hundió 59 buques de la armada iraní durante la guerra de Estados Unidos e Israel.

Se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visite a los militares tras su llegada. El regreso ocurre después de que el residente Donald Trump afirmara que Irán podría destruir Los Ángeles y San Diego como un pequeño precio delconflicto bélico.

Las declaraciones provocaron críticas de autoridades locales. El alcalde Todd Gloria exigió una disculpa.