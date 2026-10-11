Hutíes atacan de nuevo aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita; hay ‘varios’ heridos

Nuevo ataque con proyectil contra el aeropuerto de Riad provocó una explosión y dejó "varios" heridos.

Se registró un nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, capital de Arabia Saudí, menos de 24 horas después de la agresión contra el mismo complejo aeroportuario que dejó 12 muertos y más de 300 heridos, y que ha sido atribuido a los insurgentes hutíes en su escalada contra fuerzas saudíes.

Este domingo, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí (GACA) informó que se registró un impacto de proyectil en la Terminal 4 del aeropuerto de Riad, lo cual provocó un incendio.

Por estos hechos, la GACA reportó “varios” heridos, aunque no precisó cifras, ni aclaró si hubo personas fallecidas.

🇸🇦 | URGENTE: El aeropuerto internacional de Riad está bajo ataque con misiles. pic.twitter.com/zivCqiJvnj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

Asimismo, informó que investigaba el origen del proyectil, los daños y las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Además, destacó que sus defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron otro misil en las inmediaciones del aeropuerto, si bien la información disponible no ha permitido precisar si ambos proyectiles pertenecían al mismo ataque o a acciones distintas.

El aeropuerto permanecerá cerrado durante el domingo. Según Flightradar24, el cierre se prolongará al menos hasta las 21:00 horas locales.

Aspecto del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita. ı Foto: Reuters

Hutíes reivindican ataques contra aeropuertos e instalaciones petroleras saudíes

Este domingo, las milicias hutíes de Yemen reivindicaron ataques contra los aeropuertos de Riad y Dammam, así como instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco.

Yahya Sarí, portavoz militar de los hutíes, detalló que el grupo había realizado cuatro operaciones en las 24 horas anteriores mediante misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

Fotografía satelital del aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, después del ataque. ı Foto: Reuters

En este sentido, detalló que se realizaron tres ataques contra el aeropuerto de Riad desde la tarde del viernes 9 de octubre.

También, mencionó que se atacó el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, ubicado en Dammam. Asimismo, detalló que se ejecutaron ofensivas contra instalaciones de gas natural de Shugadam, la refinería de Tanayib y edificios en Ras al Ara y Al Saqiya.

Los hutíes justificaron sus acciones como represalia por los ataques aéreos saudíes en Yemen, que describieron como “masacres”.

El portavoz de operaciones militares de los insurgentes yemeníes, Yahya Sari, en fotografía de archivo. ı Foto: Europa Press

El grupo anunció que mantendría sus operaciones contra objetivos saudíes bajo los principios de “bloqueo por bloqueo” y “escalada por escalada”, hasta que cesaran los ataques contra Yemen y se levantara el asedio a las zonas bajo control hutí.

No obstante, el líder hutí un exhorto a las compañías aéreas, trabajadores aeroportuarios, expertos y pasajeros a evitar los aeropuertos y el espacio aéreo de Arabia Saudí debido al riesgo de nuevos ataques.

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