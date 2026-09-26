Arabia, Turquía y Pakistán evalúan los ataques hutíes

Simpatizantes de los rebeldes hutíes de Yemen gritan consignas en una marcha en apoyo del grupo el viernes 18 de septiembre de 2026.

LOS JEFES militares de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán discutirán este viernes posibles medidas para apoyar a Riad ante los ataques de los hutíes de Yemen, mientras Irak amplió la suspensión de vuelos hacia Irán y un funcionario iraní amenazó con represalias contra los países que apoyan las restricciones.

Los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado misiles y drones contra Arabia Saudita, afectando el flujo de petróleo del mayor exportador mundial de energía. La escalada forma parte de un conflicto regional que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y posteriormente se extendió al Líbano, los países del Golfo y Yemen.

En paralelo, los cuatro principales aeropuertos iraquíes suspendieron los vuelos desde y hacia Irán, una medida adoptada después de nuevas sanciones estadounidenses contra empresas vinculadas con Teherán.

El Tip: Arabia Saudita interceptó 6 misiles de los rebeldes dirigidos contra Taif y Yanbu, en la costa del mar Rojo.

Las restricciones estadounidenses también alcanzaron a aerolíneas iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.

La medida podría profundizar el aislamiento de Irán y agravar su crisis económica. Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo iraní, acusó a los países de la región de “aliarse con Estados Unidos” y advirtió: “Si Irán no tiene la posibilidad de volar y recibir servicios aeroportuarios, entonces ningún país de la región tendrá esa posibilidad tampoco”.

Mientras tanto, el Gran Muftí de Arabia Saudita, el jeque Saleh bin Fawzan Al-Fawzan, llamó a los soldados del reino a estar preparados para dar la vida en la lucha contra los hutíes, en un mensaje difundido por la agencia estatal saudita.

El llamado ocurre después de semanas de ataques con misiles y drones contra territorio saudí, respondidos por Riad con bombardeos aéreos. El líder religioso sostuvo que proteger el territorio del reino y respaldar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente son obligaciones prioritarias.

La escalada se mantiene pese a los esfuerzos realizados durante la Asamblea General de la ONU para reactivar las negociaciones y contener un conflicto que se ha extendido por Medio Oriente.