Inundaciones en Bangkok: declaran zona de desastre los 50 distritos de la capital de Tailandia

Gobierno de Bangkok extendió declaración de zona de desastre de tres a los 50 distritos de la capital de Tailandia.

El gobierno de Bangkok, capital de Tailandia, declaró zona de desastre en los 50 distritos debido a las inundaciones provocadas por las lluvias que la han azotado desde el jueves, consideradas unas de las más fuertes en su historia reciente.

Este sábado, Chadchart Sittipunt, gobernador de Bangkok, anunció la extensión de la declaratoria a los 50 distritos de la capital de Tailandia, que hasta el viernes se concentraba en solamente tres de ellos.

La declaratoria de zona de desastre permitirá responder con mayor rapidez ante la emergencia.

Lluvia en Bangkok ha sido una de las más fuertes en su historia reciente. ı Foto: Reuters

En este sentido, las autoridades identificaron las zonas próximas a los canales de Bangkok como las de mayor riesgo, debido a que los niveles de agua están elevados y existe preocupación por posibles desbordamientos.

Por lo anterior, urgieron a quienes viven cerca de los canales a transportar sus pertenencias y sus vehículos a zonas altas. A la población en general recomendaron evitar desplazamientos innecesarios.

El gobernador recomendó a los pacientes postrados en cama que dependen de equipos médicos indispensables considerar un traslado temporal a hospitales.

🌧️🇹🇭 Bangkok enfrenta una emergencia por las intensas lluvias. Autoridades declararon a la capital de Tailandia como zona de desastre tras las inundaciones que dejaron importantes vialidades bajo el agua y provocaron afectaciones en distintos sectores de la ciudad.#Bangkok… pic.twitter.com/1I7m3asnx0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 26, 2026

En tanto, el Ejército tailandés comenzó a instalar refugios y cocinas de campaña. Asimismo, la Administración Metropolitana de Bangkok habilitó escuelas como alojamiento temporal.

Funcionarios trabajan en el bombeo de agua de las zonas inundadas mientras continúan las lluvias.

Por otro lado, el aeropuerto internacional Suvarnabhumi continuaba operando con normalidad, aunque las autoridades turísticas recomendaron a los viajeros contemplar entre dos y tres horas adicionales en sus planes.

Una familia recorre en canoa las calles de Bangkok, Tailandia, ante las fuertes inundaciones. ı Foto: Reuters

Lluvia histórica en Bangkok provoca fuertes inundaciones

De acuerdo con recuentos de agencias internacionales, las lluvias de esta semana en Bangkok son las más fuertes que se han registrado en la capital tailandesa en los últimos años.

Bangkok registró 487 milímetros de lluvia entre el 1 y el 25 de septiembre, frente a una media de 269 milímetros para ese mismo periodo entre 1991 y 2020. Tan solo en un periodo de 48 horas cayeron cerca de 300 milímetros de lluvia.

Pobladores de Bangkok aseguran que inundaciones podrían peores que las que sufrieron en 2011. ı Foto: Reuters

Lo anterior representa lluvias muy por encima del promedio histórico.

Incluso, habitantes de la capital tailandesa recordaron las inundaciones que sufrieron en 2011, y aseguraron que, probablemente, el desastre de este año es mayor al sufrido 15 años atrás.

“No puedo ir a ningún lado. He tenido que cerrar mi tienda durante dos días. Creo que esta vez es peor que la inundación de 2011”, dijo un testigo a la agencia AFP.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am