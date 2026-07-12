Incendio en bar de Bangkok deja 27 muertos y 63 heridos

27 personas murieron y más de 60 resultaron heridas debido a un incendio ocurrido la noche del domingo, tiempo local, que se propagó rápidamente al interior de un pub ubicado en Bangkok, capital de Tailandia.

El incendio ocurrió antes de la medianoche del 12 de julio en un local ubicado en la zona de Lat Phrao, distrito de Chatuchak, donde, según las autoridades, las salidas de emergencia estaban obstruidas por mesas u otros objetos, que pudieron haber dificultado la evacuación.

Antes del incendio, se observó humo en la zona del escenario . Luego, un apagón dejó el bar a obscuras y se escuchó un estruendo. Aunque se realizará una investigación para determinar la causa exacta, una hipótesis preliminar es que el fuego habría sido causado por un cortocircuito en un aire acondicionado ubicado en el techo, lo que derivó en una densa humareda.

Aunque los bomberos arribaron al lugar en cuestión de minutos, el fuego se propagó rápidamente por todo el local. Se encontraron varias personas inconscientes por el humo cerca de las salidas de emergencia; además, se encontraron varios cuerpos en los baños.

Los cuerpos de un incendio se ven alineados en Bangkok, Tailandia, hoy. ı Foto: AP

63 heridos tras incendio

En el incidente murieron 27 personas, entre ellas 9 hombres y 18 mujeres, de los cuales 25 murieron en el lugar y dos en el hospital. Un total de 63 personas resultaron heridas, 22 en estado crítico, y fueron trasladadas a hospitales cercanos, algunas por quemaduras y por inhalación de humo. Entre los lesionados se encuentra el propietario del local, quien será citado a declarar.

Durante la madrugada del lunes, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, visitó el lugar del siniestro junto al gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, donde confirmó la cifra de fallecidos.

Un video del incidente difundido en redes sociales muestra una densa columna de humo saliendo del pub, antes de que una intensa llamarada horizontal brotara por una puerta. Los clientes, presas del pánico, huían del local alrededor de la medianoche.

💔 27 dead and 18 injured as tragedy strikes Bangkok nightlife



Late last night, a massive fire engulfed the popular entertainment venue "Rong Beer at Ladprao" near the Ladprao Intersection. Emergency services responded around midnight to a fierce blaze, with thick smoke and… pic.twitter.com/vuPsMO7eZn — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 12, 2026

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cehr