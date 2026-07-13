Incendio en Bangkok deja 27 muertos

Los cuerpos de un incendio se ven alineados en Bangkok, Tailandia, hoy.

UN SINIESTRO registrado la noche del domingo en un popular pub de Bangkok, Tailandia, dejó al menos 27 personas muertas y 22 heridas, en uno de los incendios más graves ocurridos en un centro de entretenimiento del país en los últimos años.

El fuego comenzó a las 23:57 horas en el pub Rong Beer Na Lat Phrao, ubicado en el distrito de Chatuchak. Testigos relataron que, tras un breve apagón, una explosión llenó el lugar de humo y desató el fuego.

Sobrevivientes señalaron que muchas personas corrieron hacia la parte trasera del establecimiento, cerca de los baños, al no encontrar una salida rápida.

Bomberos indicaron que el humo cubrió por completo el interior y que la mayoría de las víctimas sufrió asfixia. En tanto, el primer ministro, Anutin Charnvirakul, acudió al lugar e informó que se recuperaron 27 cuerpos. Además, decenas de personas fueron trasladadas a hospitales; entre ellas, varios heridos permanecen en estado crítico.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del incendio e identificar a las víctimas. El gobernador de Bangkok informó que también se revisan las rutas de evacuación, ya que un análisis previo apunta a que estaban obstruidas por mesas y otros objetos del local.

El incendio fue controlado poco después de la medianoche.