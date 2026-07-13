EU bombardea Irán; crecen ataques en el Golfo Pérsico

UN PROYECTIL disparado durante una tercera ronda de ataques contra Irán, ayer.

Ataques de Estados Unidos e Irán se intensificaron ayer con una nueva ronda de bombardeos, lanzamientos de misiles y drones, mientras el conflicto se extendió a varios países del Golfo Pérsico y puso en duda el futuro del acuerdo alcanzado el mes pasado para detener la guerra. La escalada también elevó la incertidumbre sobre la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que a las 5:00 de la tarde, tiempo del este de ese país, comenzó una nueva ofensiva contra territorio iraní con el objetivo de reducir la capacidad de las fuerzas de Teherán para atacar embarcaciones civiles y comerciales que cruzan el estrecho de Ormuz.

El Dato: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Trump mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán mediante negociaciones.

De acuerdo con Washington, la operación forma parte de una campaña militar que durante los últimos días alcanzó cientos de instalaciones militares iraníes. El sábado, el Comando Central aseguró haber atacado 140 objetivos militares y señaló que más de 300 fueron alcanzados durante tres noches consecutivas.

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Por su parte, el presidente Donald Trump respaldó la ofensiva y aseguró que las fuerzas estadounidenses mantienen la iniciativa. “Los estamos derrotando”, declaró en una entrevista telefónica con Reuters.

Más tarde, en declaraciones a medios estadounidenses, afirmó que los bombardeos fueron especialmente contundentes. “Hay algo que no está bien con esa gente”, expresó al referirse a las autoridades iraníes, además de sostener que existía un acuerdo que, según dijo, Teherán dejó de respetar después de un ataque con dron contra un barco.

Washington también sostuvo que mantiene abierta la navegación por el estrecho de Ormuz y afirmó que sus fuerzas permanecen desplegadas para proteger el tránsito comercial. Sin embargo, la versión iraní fue completamente distinta.

3 por ciento subió el Brent tras los ataques

ALIADOS DE WASHINGTON. En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó los ataques estadounidenses de las últimas 24 horas y acusó a Washington de violar el derecho internacional y de incumplir prácticamente todos los puntos del acuerdo firmado semanas atrás para detener la guerra.

En un comunicado, el gobierno iraní denunció que Estados Unidos atacó infraestructura de transporte, embarcaciones pesqueras, barcazas de carga e instalaciones meteorológicas. Además, sostuvo que la ofensiva estadounidense utilizó territorio e instalaciones de países ubicados en la costa sur del Golfo Pérsico.

3 horas duraron los ataques de EU contra Irán ayer

Cualquier territorio desde donde se lancen ataques contra Irán, indicó el ministerio, será considerado un objetivo legítimo para operaciones defensivas de las fuerzas armadas iraníes.

También pidió a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad exigir responsabilidades a quienes calificó como agresores y a los gobiernos que facilitaron las operaciones militares.

Mientras tanto, medios iraníes reportaron explosiones en Bandar Abbas, la isla de Qeshm y otras zonas estratégicas de la provincia de Hormozgan, además de ataques cerca de Ahvaz, en la provincia de Juzestán. Autoridades locales informaron que continúan evaluando los daños.

El Tip: Irán confirmó que Ormuz permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y advirtió que nadie podrá cruzarlo.

En tanto, la agencia estatal IRNA señaló posteriormente que entre 10 y 11 proyectiles impactaron instalaciones militares en la isla de Qeshm, sin reportar víctimas en esa zona, aunque confirmó la muerte de un técnico de mantenimiento en la isla de Farur y lesiones a dos trabajadores más.

LA EMBESTIDA. La respuesta iraní también se extendió a varios países donde existen intereses militares estadounidenses. La Guardia Revolucionaria informó haber destruido un centro de mando y hangares de drones en Jordania; atacado una estación de radar estadounidense y sistemas de lanzamiento de cohetes en Kuwait; golpeado plataformas de apoyo y abastecimiento para portaaviones estadounidenses en Omán y atacado un centro de mantenimiento de aeronaves junto con una instalación de mando en Qatar.

Al mismo tiempo, Irán lanzó ataques con misiles y drones que activaron las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Jordania, Omán y Qatar. Éste último confirmó que tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas por la caída de metralla y responsabilizó legalmente a Irán por el ataque.

Por su parte, Omán denunció ataques con drones en las regiones de Musandam y Al Wusta, y convocó al embajador iraní para presentar una protesta diplomática.

Mientras que en Kuwait, las autoridades reportaron daños en una plataforma petrolera y un trabajador lesionado.

A su vez, Jordania informó que tres misiles iraníes cayeron en distintos puntos del país y causaron daños materiales menores, sin dejar víctimas. Mientras tanto, Bahréin aseguró haber interceptado varios ataques aéreos.

Los gobiernos de Qatar y Omán recomendaron medidas de seguridad adicionales y, en algunos casos, pidieron a la población estadounidense permanecer en sus casas.

Asimismo, Pakistán, que ha desempeñado un papel de mediador entre Washington y Teherán, llamó a una desescalada inmediata del conflicto y reiteró que el diálogo es la única vía para resolver las diferencias.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, exhortó a ambas partes a actuar con contención y respetar el memorando de entendimiento firmado en junio de este año.

En Teherán, el negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, lanzó un mensaje dirigido a Washington. “La era de los acuerdos unilaterales ha terminado. Ya se lo advertimos: cumplan su palabra o aténganse a las consecuencias. La realidad está llamando a la puerta”, escribió en la red social X.

Las nuevas operaciones militares reavivan las dudas sobre el futuro del acuerdo.