“Por las buenas o por las malas” va a terminar la guerra con Irán, dice Trump

Combatientes del gobierno yemení, durante enfrentamientos con el grupo hutí, en el distrito de Dhobab, Taiz, Yemen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que “muy pronto” se sabrá si pone fin a la guerra en Irán “por las buenas o por las malas”, mientras aumenta la presión electoral por el conflicto a menos de un mes de las elecciones legislativas del país.

Durante un acto con militares en el puerto de Baltimore, Maryland, el magnate aseguró que las fuerzas iraníes quedaron debilitadas tras la ofensiva que Estados Unidos e Israel iniciaron.

“Nos está yendo extremadamente bien en la República Islámica de Irán, muy bien. No tienen ejército, está destrozado”, declaró. Después agregó: “Pero tenemos que terminar. Sólo es cuestión de cómo: ¿queremos hacerlo por las buenas o por las malas? Y muy pronto lo sabrán”.

El Dato: El representante de Irán ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas afirma que ataques de EU dañaron 111 instalaciones petroquímicas y farmacéuticas.

Cuestionó además quién dirige actualmente el país. Mojtaba Jameneí sucedió a su padre como líder supremo, pero no ha aparecido públicamente desde entonces. También criticó a los aliados de la OTAN por negarse a participar en la guerra y aseguró que líderes internacionales lo llaman para agradecer su acciones.

Asimismo, en un mitin celebrado el lunes en Grand Island, Nebraska, Donald Trump defendió el aumento en los precios de la gasolina, los fertilizantes y otros productos afectados por las alteraciones del mercado energético como un sacrificio necesario y mencionó la posibilidad de que Irán atacara el territorio.

“Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener nuestro país seguro. Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, y todo terminará muy pronto”, afirmó.

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Condenan declaraciones. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó al mandatario de “desquiciado y peligroso” y lo acusó de presentar como aceptable un ataque contra dos de las principales ciudades del país.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, consideró que las expresiones fueron irresponsables y podrían poner en peligro a la población. En tanto, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, respondió que su ciudad no es “daño colateral” ni sus habitantes son prescindibles.

También el candidato republicano al Congreso por un distrito de San Diego y veterano de la Marina, Jim Desmond, rechazó las declaraciones y señaló que ninguna familia estadounidense debe ser tratada como daño colateral.

La Casa Blanca aseguró que los comentarios fueron malinterpretados. El director de comunicaciones, Steven Cheung, sostuvo que el magnate no pidió un ataque contra las ciudades, sino que advirtió sobre el riesgo que supondría que Teherán consiguiera capacidad nuclear.

“El revuelo mediático por los comentarios del presidente Trump no se basa en la realidad”, afirmó Steven Cheung. Añadió que EU está más seguro porque, según él, Irán carece de armas nucleares, armada, fuerza aérea y dinero.

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Armas nucleares. Teherán asegura que no desarrolla armas nucleares, aunque enriqueció uranio hasta niveles cercanos a los necesarios para fabricarlas, sin un propósito civil. Funcionarios estadounidenses señalaron que actualmente carece de capacidad para lanzar directamente misiles contra el territorio continental del país.

Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo en una entrevista exclusiva con Reuters que Irán debe realizar una reducción “significativa” en su capacidad de enriquecimiento nuclear para satisfacer las demandas de Estados Unidos y poner fin a la guerra.

En tanto, Estados Unidos retiró de manera inesperada los 12 bombarderos B-1 desplegados en la base de la Real Fuerza Aérea británica en Fairford tras recibir información sobre un posible ataque con drones ordenado por Irán, según The New York Times.

El Tip: Explosiones sacuden la ciudad portuaria de Adén, en Yemen, cerca de su aeropuerto internacional.

Funcionarios de EU y Reino Unido indicaron al diario que el supuesto plan buscaba destruir aeronaves y causar bajas entre cientos de efectivos destinados en la instalación. La amenaza se habría inspirado en una operación ucraniana que el año pasado dañó o destruyó al menos una docena de aeronaves rusas mediante drones lanzados desde camiones.

A su vez, la Policía Antiterrorista británica detuvo además en Londres a un hombre de 22 años bajo sospecha de preparar actos terroristas cerca de Fairford. Suman siete arrestos desde la alerta del 27 de septiembre. Los seis detenidos anteriormente fueron liberados mientras continúan las investigaciones.

No cederán. El líder del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Mohsen Rezai, rechazó la presión económica de Washington y aseguró que su país no cederá ante las exigencias para reabrir el estrecho de Ormuz.

Acusó al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, de realizar “delirantes previsiones” y sostuvo que sus anuncios carecen de credibilidad. “Perdieron la guerra militar. También fracasarán en la guerra económica”, afirmó. El funcionario recalcó que Ormuz “no será abierto por amenazas o presiones”.

Mientras, los hutíes negaron que las fuerzas leales al gobierno reconocido internacionalmente hayan recuperado posiciones en la costa occidental durante la ofensiva “Amanecer del Yemen”. Su portavoz militar, Yahya Sarea, calificó los anuncios como “falsas hazañas” y afirmó que más de 200 integrantes de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí murieron o resultaron heridos en ataques en Ras al Arah y Al Suqya. La coalición y las tropas progubernamentales no han confirmado esas bajas.