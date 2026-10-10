Ataque con misiles contra aeropuerto de Riad, deja 12 muertos y más de 300 heridos | VIDEO

Un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, Arabia Saudita, dejó 12 personas muertas y 309 heridas, de acuerdo con la Autoridad General de Aviación Civil saudí, en una nueva escalada de los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen.

El ataque ocurrió este sábado 10 de octubre y alcanzó el complejo donde se encuentran las terminales 3 y 4, utilizadas para vuelos nacionales. Las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones del aeropuerto mientras evaluaban los daños y atendían a las personas afectadas.

Entre las personas fallecidas se encuentran cuatro ciudadanos saudíes, así como personas de Bangladesh, Estados Unidos, Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán. La autoridad de aviación señaló que algunos de los 309 heridos se encuentran en estado crítico y reciben atención médica en distintos hospitales.

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🇸🇦 ATAQUE CONTRA AEROPUERTO EN ARABIA SAUDÍ 🇸🇦



12 personas murieron y otras 50 resultaron heridas tras un ataque con misiles hutíes contra un aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, durante las primeras horas de este sábado, según informaron las autoridades. pic.twitter.com/fDCyOU9Ojs — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 10, 2026

¿Qué pasó en el aeropuerto de Riad?

El ataque provocó la suspensión de los vuelos y obligó a varias aeronaves a desviarse, mientras las autoridades reforzaron la seguridad en las instalaciones. Embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países recomendaron a sus ciudadanos evitar el aeropuerto y sus alrededores debido a la situación de seguridad.

Hasta el momento, el grupo armado respaldado por Irán sí asumió responsabilidad por ataques anteriores contra el aeropuerto de Riad registrados durante esta misma semana, en los que murieron tres ciudadanos saudíes, incluido un piloto.

La nueva agresión ocurre mientras se intensifican los combates en Yemen entre los hutíes y las fuerzas del gobierno respaldado por Arabia Saudita. En los últimos días, la coalición encabezada por Riad incrementó sus ataques aéreos contra posiciones hutíes, mientras el grupo respondió con misiles y drones dirigidos contra infraestructura saudí.

🇸🇦🇾🇪 | Arabia Saudita reportó tres fallecidos, incluido un piloto, tras un ataque con misiles hutíes contra el aeropuerto de Riad. También se registraron varios heridos, tanto saudíes como extranjeros. pic.twitter.com/VRq8lEkspl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 10, 2026

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MSL