Daños en el edificio de gobierno de Colombia

Una cámara de seguridad registró el instante en que una fuerte explosión iluminó las calles de la ciudad colombiana Villavicencio, mientras varios vehículos circulaban por las inmediaciones de un edificio oficial.

El registro comenzó a difundirse después de un ataque con explosivos que provocó daños en construcciones, establecimientos comerciales y espacios públicos.

El atentado ocurrió durante la noche del lunes y generó una movilización de los cuerpos de emergencia. Los primeros reportes dieron cuenta de personas lesionadas y afectaciones en distintos inmuebles del centro de la ciudad.

Parte de los daños tras la explosión en el edificio colombiano ı Foto: Reuters

Video del carro bomba en Colombia

Las imágenes corresponden a la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, Colombia. El ataque se registró aproximadamente a las 21:30 horas, cerca de la Plaza Los Libertadores.

En el video se observa el tránsito de automóviles por una vialidad cuando, repentinamente, aparece un resplandor intenso al fondo de la toma. La detonación genera una onda expansiva y una nube de humo que cubre parte del entorno.

La explosión provocó daños en la sede gubernamental y en edificios cercanos, mientras que personas que se encontraban en la zona afirmaron a medios locales que quedarond esconcertados tras escuchar el estallido. Vecinos cercanos a la zona dijeron haber pensado que iban a morir tras la fuerte explosión.

#EnDesarrollo Se conocen, a través de redes sociales, las imágenes de una cámara de seguridad que registra el momento en el que un carro bomba es detonado en el centro de Villavicencio, a la altura de la Gobernación del Meta. #VocesySonidos pic.twitter.com/N0CfQZ7E0S — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

¿Cuántos heridos dejó la explosión en Villavicencio?

El balance de víctimas aumentó conforme avanzaron las labores de atención. Durante la noche, autoridades elevaron a 23 el número de personas heridas, entre ellas trabajadores y personal de seguridad de la Gobernación.

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos, mientras policías, bomberos y equipos especializados acordonaron el área para atender la emergencia y revisar los daños.

Las autoridades colombianas mantienen abiertas las investigaciones para establecer quiénes participaron en el atentado y cómo fue colocado el vehículo con explosivos. Por ahora, las hipótesis sobre los posibles responsables forman parte de las indagatorias y no deben considerarse una atribución definitiva.

Parte de los daños tras la explosión en el edificio colombiano ı Foto: Reuters

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT