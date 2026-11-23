La Gobernación del Meta sufrió un atentado terrorista la noche de este lunes 23 de noviembre tras la explosión de un carro bomba frente a su sede.

La explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta, ubicadas en la ciudad de Villavicencio, dejó este lunes un saldo preliminar de al menos 12 personas heridas, según reportes de las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el vehículo cargado con explosivos estalló directamente contra la sede gubernamental, provocando una fuerte onda expansiva que generó alarma entre los habitantes que se encontraban en las inmediaciones del inmueble oficial.

Abelardo De La Espriella afirma que no habrá impunidad

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, señaló que esta acción es una reacción ante las acciones de su gobierno para combatir a los maleantes.

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“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, escribió en X.

Afirmó que no habrá diálogo con los atacantes y que “cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”.

“¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!“, concluyó en su mensaje en la red social X

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.



El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Videos muestran los momentos posteriores a la explosión de un coche bomba

Tras la explosión del coche bomba, diversos videos comenzaron a circular a través de las redes sociales, evidenciando el impacto que este ataque generó en distintos sectores de la ciudad de Villavicencio.

Las grabaciones documentaron escenas de caos y zozobra en los alrededores de la zona afectada, donde comerciantes y habitantes de la localidad optaron por bajar las cortinas y cerrar de emergencia sus negocios para evitar mayores riesgos tras el estallido.

Asimismo, en los video publicado en plataformas digitales se observó a múltiples personas corriendo por las calles en busca de resguardo ante el temor de nuevas detonaciones o afectaciones derivadas del atentado contra la infraestructura gubernamental.

🇨🇴🚨 ATENTADO TERRORISTA EN COLOMBIA:



Un carro bomba explotó frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Las autoridades reportan al menos 12 personas heridas. https://t.co/hGneGmR0Zj pic.twitter.com/xVGFI7anFu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 24, 2026

Por su parte, las autoridades locales confirmaron que, producto de la explosión del carro bomba frente al edificio de la Gobernación del Meta, se contabilizan, hasta el momento, al menos 12 personas lesionadas, quienes recibieron atención tras el suceso ocurrido en la capital departamental.

El hecho, que fue calificado como un atentado terrorista, mantiene en alerta a la población de Villavicencio, mientras los reportes oficiales reiteran la cifra preliminar de personas heridas por la explosión frente a la sede estatal.

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JVR