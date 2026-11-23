El sorteo 646 del Mi Loto, celebrado el lunes 23 de noviembre, dejó como combinación ganadora 06 · 17 · 19 · 29 · 36.
Mi Loto 646: números ganadores 06-17-19-29-36
- Números ganadores: 06-17-19-29-36
- Número de sorteo: 646
- Hora del sorteo: 20:00 horas
¿A qué hora juega Mi Loto?
Mi Loto se sortea los lunes, martes, jueves y viernes a las 8:00 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.
¿Dónde se juega y dónde se cobra?
Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.
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Verifica siempre con la fuente oficial
Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.
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