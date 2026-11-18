Verónica Hernández Gómez fue nombrada como la nueva Señorita Colombia, lo que le da una nueva corona a Antioquia. Pero la victoria de la modelo de 25 años encendió debate en redes sociales.

El resultado de la competencia celebrada en Cartagena dividió opiniones entre los seguidores del certamen, en especial porque el público quería que ganara otra de las grandes favoritas de la competencia: Sara Liseth Obregón, Señorita Buenaventura.

¿Quién es Verónica Hernández Gómez, nueva Señorita Colombia? Conoce las polémicas que la llevaron al reinado

Verónica Hernández Gómez representó a Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza 2026-2027 y conquistó la octava corona para su departamento.

La joven tiene 25 años, nació en Medellín, estudia Mercadeo y trabaja como modelo profesional desde los 15 años. Su experiencia le permitió construir una trayectoria en fotografía y pasarela desde muy joven.

Durante el certamen Señorita Colombia, Verónica Hernández Gómez expresó su intención de aprovechar la visibilidad del reinado para impulsar iniciativas en favor de mujeres en condición de vulnerabilidad y para promover oportunidades en distintas comunidades.

Conoce las polémicas que la llevaron al reinado

Verónica Hernández Gómez es la nueva Señorita Colombia, pero durante los primeros días de su reinado ya existe la controversia.

Muchos seguidores, expertos y usuarios en redes consideraban a Sara Liseth Obregón, Señorita Buenaventura, la gran favorita para quedarse con la corona. El público consideró que la participación de la joven en pasarela, su presencia escénica y sus respuestas ante el jurado la convertían en la Señorita Colombia perfecta. Sin embargo, obtuvo el título de virreina nacional.

Luego de que Verónica Hernández Gómez fuera declarada ganadora del certamen, usuarios señalaron que debía ganar Sara Liseth Obregón, además de afirmar que debe existir representación y diversidad dentro del concurso.

Otras personas expresaron que, en 92 años de existencia de Señorita Colombia, sólo dos mujeres afrodescendientes han ganado, pues se privilegia a las mujeres blancas en un país multiétnico.

¿Qué sigue para Verónica Hernández Gómez, nueva señorita Antioquia?

Verónica Hernández Gómez, nueva Señorita Colombia, será la encargada de representar al país latinoamericano en Miss International 2027, certamen que se realizará en Tokio, Japón, en noviembre del próximo año.

La joven modelo tendrá que competir por la corona de la edición número 65 con 69 representantes de otros países.

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