¿Quién es Solange Omon, la nueva ángel de Victoria’s Secret 2026? Edad, estatura y de dónde es

Este domingo los ángeles de Victoria’s Secret volvieron a desfilar por la pasarela del Fashion Show anual, y entre las reconocidas supermodelos que todos conocen también hubo nuevas integrantes.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 logró ser uno de las transmisiones más visualizadas durante el domingo, pues los seguidores de este gran evento esperaban con ansias ver a las caras que conocen desde hace algunos años.

Además del debut de Kylie Jenner como modelo de Victoria’s Secret con un bra de 50 millones de dólares, también destacó el debut de Solange Omon, la nuevo ángel que ganó su lugar luego de participar en en reality Angels Among Us, en donde aplicaron más de 100 mil personas a las solicitudes para concursar.

¿Quién es Solange Omon?

Solange Omon es una joven de 21 años de edad originaria de Camerún que actualmente reside de Maine, Estados Unidos, y hasta el momento no se ha revelado su estatura o peso; sin embargo, uno de los requisitos del concurso era medir mínimo 1.75 metros.

Omon ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro para que inmigrantes afroamericanos jóvenes, de entre 16 y 24 años de edad, puedan encontrar empleos y mentores.

De acuerdo con lo que dijo durante el concurso Angels Among Us, Solange Omon es la mayor de seis hermanos y estudia la universidad actualmente, y aprendió a caminar viendo videos en internet.

Después de su presentación en Chicago, el panel de jueces consideró que Solange Omon tenía el paquete completo para entrar al reality show, por lo que durante su participación logró destacar en la sesión de fotos Bombshell.

Tras el proceso de este reality show que buscaba al nuevo ángel de Victoria’s Secret, las tres finalistas que quedaron fueron Andreína Martínez, Tatyana Tinsley y Solange Omon, quien hizo su pasarela debut este domingo.

La autenticidad de Omon logró que destacara entre todas las participantes, por lo que su determinación, presencia, y la seguridad que fue ganando en sí misma durante todo el concurso la llevó a ser un nuevo ángel.

Ahora Solange Omon cuenta con un contrato exclusivo con la empresa IMG Models, por lo que a partir de ahora uno de sus sueños se hizo realidad, y su carrera como modelo de pasarela apenas comienza.

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