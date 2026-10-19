¿Cuánto pesan las alas de Victoria’s Secret que utilizan las modelos en la pasarela?

El Victoria’s Secret Fashion Show de este 2026 estuvo lleno de grandes sorpresas, modelos, personajes reconocidos, conjuntos asombrosos e icónicas alas con grandes diseños.

Entre las modelos más destacadas de esta presentación; en la que se tuvo la participación en vivo de KATSEYE, Megan Thee Stallion, Tate McRae y Megan Moroney, se contó con la presencia de Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, y Gigi Hadid.

Además, a muchas personas les sorprendió la presencia de Kylie Jenner, quien lució un bra valuado en 50 millones de dólares y desató críticas positivas y negativas entre quienes siguieron en vivo este evento.

¿Cuánto pesan las alas de Victoria’s Secret?

Las alas de Victoria’s Secret pueden llegar a pesar entre 18 y 27 kilogramos cada una dependiendo del tamaño y el estilo de estas, pues los baños de oro, cristales Swarovski y estructuras añaden tamaño y peso a las icónicas alas de sus ángeles.

Estas alas suelen ser montadas manualmente e incluso cuentan con una manufactura artesanal, por lo que llevan mucho trabajo detrás antes de poder ser utilizadas por las modelos.

Alas de Victoria’s Secret ı Foto: Especial

En promedio la mayoría de las alas, consideradas piezas de alta costura, pesan entre 7 y 9 kilogramos; y la tradición de las alas de Victoria’s Secret comenzó en 1998 con Karen Mulder.

Estas alas que portan las modelos en la pasarela cada año llaman la atención, pues este escenario es testigo de los diseños cargados de creatividad, colores, delicadeza y elementos inesperados.

Alas de Victoria’s Secret ı Foto: Especial

Una de las personalidades detrás de los icónicos diseños de las alas de los ángeles de Victoria’s Secret es Marian Hose, quien ha trabajado con la marca desde hace años, y ha compartido que en ocasiones se requieren hasta 400 horas de trabajos en un par de alas.

Para que no exista ningún error o accidente durante el Victoria’s Secret Fashion Show se requiere realizar ajustes a cada par dependiendo de la modelo que las utilizará, por lo que en el diseño de estos armazones se cuenta con pruebas antes de que salgan a la pasarela.

Este 2026 las alas de Victoria’s Secret contaron con diseños llenos de lentejuelas, flores, tela, plumas, destellos, brillos, estructuras sólidas, caídas impresionantes y grandes detalles.

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