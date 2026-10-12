Yanet García reporta robo de maleta en viaje en Uber: ‘El conductor no responde’

Yanet García reporta robo de maleta en viaje en Uber

Yanet García denunció un presunto robo de maleta tras un viaje en Uber durante la noche del domingo 11 de octubre, después de cerrar una semana de visita en la Ciudad de México.

Yanet García reporta robo de maleta en viaje en Uber

La modelo identificó al conductor como Jorge Arturo y a través de su cuenta de X. “Necesito su ayuda urgente. Una de mis maletas se quedó en un Uber y el conductor no responde mis llamadas ni mis mensajes. Por favor, ayúdenme a recuperarla lo antes posible”, escribió.

Yanet García reporta robo de maleta en viaje en Uber ı Foto: Captura de pantalla

El recibo de viaje que compartió la modelo era un servicio tipo Black SUV contratado el 11 de octubre a las 6:37 p.m., con un costo de 75.63 pesos, en una camioneta Chevrolet Tahoe.

Cuentas de fans de la influencer, así como amigos de la creadora como Masad Altamimi replicaron la solicitud de ayuda y etiquetaron directamente a las cuentas de Uber exigiendo una respuesta inmediata ante el presunto robo.

Horas después de dar aviso en redes sociales, Yanet García realizó una nueva publicación en su plataforma en la que agradeció a su público por el apoyo que recibió para obtener de vuelta sus pertenencias.

Yanet García reporta robo de maleta en viaje en Uber ı Foto: Captura de pantalla

Además, compartió también una foto donde aparece Brianda Deyanara con la maleta que le habrían “robado” a Yanet en el viaje. “La chaparrita lo logró. Muchas gracias UberMx”, celebró la chica del clima.

Algunas reacciones porque Yanet García haya logrado recuperar su maleta fueron las siguientes:

“Qué buenooooo que se pudo recuperar, te amamos Yanet”.

“Siempre confié en tí Jorge Arturo”.

“Me alegra demasiado que se haya recuperado la maleta bb”.

“Muy bien Yanet, estábamos por linchar a Jorge y a Uber”.

“El universo conspirando a nuestro favor por que mi solecito es la mejor persona del mundo mundial”.

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