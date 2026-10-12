Critican a Eduin Caz por darle 1 millón de pesos a Ese Pérez por perder La Casa de los Famosos México | VIDEO

Critican a Eduin Caz por darle 1 millón de pesos a Ese Perez por perder La Casa de los Famosos México

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, le regaló un millón de pesos a Ese Pérez después de que el influencer terminó en cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026, donde aseguraba que el famoso sería el verdadero ganador del reality show.

Eduin Caz le regaló 1 millón de pesos a Eduin Caz

El cantante entregó un cheque que tenía la leyenda “al verdadero ganador”, y compartió el video del momento en que le enseña su regalo al influencer en sus redes sociales y la reacción que tuvo el amigo de Gema Garoa.

En el video, podemos ver como los famosos ríen y bromean juntos en medio de aplausos. “Ya tengo para prestarle a mi carnal para la luz y el agua”, escribió Ese Pérez en sus redes sociales.

“Gracias por todo hernano sabes que hasta donde choqué el tren. YO NO soy ganador 100% del “Reality Show” pero con tu amistad y toda la gente que me apoya yo GANE", celebró el polémico comediante.

Por su parte, Eduin Caz decidió compartir la influencia que él tuvo para que Pérez entrara a La Casa de los Famosos: “Cuando le llegó la oferta yo fui el primero en decirle que lo hiciera, que tomara el reto de ser una persona responsable y poderlo alejar un rato de tanto party”, contó.

“Felicidades por este logro aún que no fuiste nombrado como el ganador , los números en el primer en vivo DE TODOS LOS FINALISTAS no mintieron quien realmente ES EL GANADOR”, aseguró Caz.

Rápidamente, en redes sociales comenzaron las críticas contra Eduin Caz, donde se cuestionaban por qué darle un regalo tan grande a Ese Pérez. Algunos comentarios fuieron los siguientes:

“¡Nada es de gratis en esta vida! Aquí hay un interés de por medio, ¿Cuál es? Esa es la pregunta”:

“Primero pensé en lavado de dinero, luego pensé que era broma porque dice una payasa como “Banco de los sueños”, igual solo quieren generar interacciones".

“Obvio andan, le regalo moto, joyas, viaja con el, son de closet jaja”.

“Piensa mal y acertarás”.

¡Eduin Caz REGALA a ‘Ese’ Pérez 1 MDP y Yahir AGRADECE el apoyo en Hermosillo! ¿Qué te pareció este momento?#SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV pic.twitter.com/DXJOVkxfDD — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 12, 2026

¿Quieres saber más?

Eduin Caz acusa fraude en La Casa de los Famosos por la derrota de Ese Pérez

Así es la amistad entre Eduin Caz y Ese Pérez de La Casa de los Famosos México 2026

Pelea de Kunno vs Julio Camejo en La Granja VIP ¿Hubo agresión física que amerita expulsión?