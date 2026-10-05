Eduin Caz acusa fraude en La Casa de los Famosos por la derrota de Ese Pérez : ‘Qué fraude’

Eduin Caz acusa fraude en La Casa de los Famosos por la derrota de Ese Pérez

Tras la gran final de La Casa de los Famosos México y que Ese Pérez quedara en el cuarto lugar del reality show, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, dejó ver su descontento ante el resultado de la competencia y la inesperada victoria de Mariana Ochoa.

En ese sentido, se unió a otras personalidades que también calificaron el resultado como un supuesto fraude por parte de la producción del reality show, pues aseguró que su amigo merecía un mejor lugar en la competencia por ser una de las personalidades más polémicas.

Eduin Caz reacciona a la final de LCDLF

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Eduin Caz se sinceró sobre su opinión frente a los resultados de La Casa de los Famosos México 2026 y dejó en claro que está en desacuerdo sobre los mismos.

Y es que el músico de Grupo Firme dedicó hasta los últimos minutos de las votaciones para pedir apoyo para su íntimo amigo Ese Pérez, con quien ha compartido momentos importantes a través del tiempo.

El cantante compartió el enlace directo para las votaciones al pedir el “último estirón” por su amistad que esperaba, fuera el ganador. Sin embargo, el ambiente cambió por completo cuando se anunció que Ese tendría el cuarto lugar y que Mariana Ochoa había ganado la competencia.

“Naaa creeeoooo. Qué fraude”, comentó el famoso en una de sus historias donde simplemente aparece acostado en su cama. Después, publicó un video en el que dejó ver su molestia.

Eduin Caz mostró su molestia con La Casa de los Famosos cuestionando el resultado de Ese Pérez tras ganar el cuarto lugar, señalando un supuesto “robo” de votos. 😱 ¿Fraude o estrategia? 👀



Video por: @eduincaz pic.twitter.com/nE6q2jDXDi — EstiloDF (@EstiloDF) October 5, 2026

Eduin señaló que los mejores jugadores a su parecer, quedaron rezagados en votos, algo que a él no le parecía correcto: “Así es el sistema. Osea que los que hicieron el juego bien sin miedo a la funa e hicieron que el programa reviviera, los dejan fuera. Sin palabras”, criticó.

Además, comentó: “Qué mierda, qué fraude. No entiendo la neta”. Ante esto, las redes sociales se dividieron, pues algunos lo apoyaron y otros mencionaron que Ese Pérez ni siquiera tuvo que haber estado en la final.

Las reacciones a la publicación de Eduin Caz fueron:

“Pues si gasto miles de pesos en bots como no se va a enojar JAJAJAJA”.

“El fraude más grande y obvio que se ha visto”.

“El fraude es que llegara a la final, es un asco”.

“¿Ya no te alcanzó para pagarle el 1 lugar? JAJA".

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