Memo Shutz habla de la polémica con Brianda Deyanara: ‘Es como mi hermanita’

Memo Shutz alcanzó el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 2026, una noticia que sorprendió en redes sociales, ya que en las últimas semanas, el nombre del conductor de TUDN había desatado una ola de críticas por su comportamiento.

Y es que muchos señalaron al famoso de haber mantenido un coqueteo descarado con Brianda Deyanara y después, incluso de haberle faltado al respecto a su esposa en los momentos en que ella entró al proyecto para pasar 24 horas con él.

Memo Shutz reacciona a los supuestos coqueteos con Brianda

Fue en las primeras horas tras la final del reality show que Memo Shutz fue cuestionado directamente sobre su relación con Brianda Deyanara y si es cierto que pudo haber sentimientos de por medio pese a él ser un hombre casado.

“Bri es como mi hermanita. Tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”, comenzó Memo al hablar sobre su amiga de La Casa de los Famosos, inmediatamente destacando que no hay sentimientos románticos hacia ella.

Admitió que siente apreció a la influencer, pero precisó el lugar que mantiene su esposa en su vida: “El cariño es real en el aspecto que espero que le vaya muy bien en la vida, pero bueno, mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo”, comentó.

De esta manera, el famoso dejó clara su postura y de cierta manera, pidió que no se inventaran situaciones que pueden afectar a su vida personal, al señalar que quienes han visto el 24/7 saben qué pasaba.

Sin embargo, muchas personas no encontraron creíbles las declaraciones de Memo, pues señalaron que en experiencias personales han escuchado esos mismos argumentos antes de saber que eran traicionados por una pareja.

Otros comentaron que el famoso nunca había mencionado a una hermana y finalmente, los seguidores del comentarista pidieron que se dejen de lado las especulaciones. Te dejamos algunas de las reacciones:

“Primero que era su papá, ahora su hermana”.

“Jajaja así me dijeron exactamente a mí…!Es como mi hermanita!… ¿Y que creen? Sí era su amante".

“Jamás dijo que tenia una hermana de su edaddd”.

“Memo no hagas caso, gente traumada”.

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