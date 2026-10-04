Memo Shutz gana el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 2026

Memo Shutz en la final de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 4 de octubre, Memo Shutz se convirtió en el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 2026, en la cuarta temporada del programa de telerrealidad donde vivió momentos virales y llenos de emociones.

Memo Shutz queda en segundo lugar en LCDLF

Este domingo, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, dónde los cinco finalistas se enfrentaron a la decisión final del público respecto a esta temporada del reality show. De este modo, se reveló que Memo Shutz obtuvo el segundo lugar en la competencia.

🥹 No pudo ser pero por siempre serás el CAMPEÓN DEL PUEBLO! 🖖🏼💚 ¡MEMO ES EL SEGUNDO LUGAR DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO! 🏆😭🥈



¡Gracias por poner en alto a todos los FIFAS! ¡Gracias por ser nuestro campeón! ¡Gracias por tantos momentos, @memo_schutz! 👏🏼❤️‍🩹



¡Y gracias a… pic.twitter.com/nW9d8JMUH5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 5, 2026

Reconocido periodista deportivo, conductor y narrador de televisión, formó parte de los participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, lo que abrió la oportunidad de conocerlo en una faceta diferente y más personal.

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Desde el comienzo de la convivencia, Memo destacó por un perfil enfocado en la disciplina, el trabajo en equipo y el manejo de dinámicas grupales.

Durante las semanas de encierro, mantuvo un rol mediador y reflexivo ante los enfrentamientos inevitables de la casa. Asimismo, compartió historias sobre su carrera periodística y vivencias familiares, ganándose la empatía de los seguidores del programa que valoraron su madurez y franqueza al abordar temas personales.

Asimismo, pese a que estuvo nominado en varias ocasiones, logró salvarse y llegar a la final con el apoyo del público, pese a que a su vez, es duramente criticado por quienes consideran que tiene una personalidad muy sosa.

Asimismo, destacan que el comentarista podría haber sentido una atracción por una de sus compañeras, Brianda Deyanara, pese a que él se encuentra casado y con hijos.

Finalmente, Memo Schutz se consolidó como uno de los grandes finalistas de la temporada, compartiendo la gala de cierre junto a Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa y Ese Pérez, marcando así un paso sobresaliente en su incursión en el entretenimiento de telerrealidad.

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