Mariana Ochoa recuerda su breve noviazgo con Daniel Bisogno: ‘Me trataba como princesa’ | VIDEO

Mariana Ochoa aprovechó las últimas horas de su encierro en La Casa de los Famosos México 2026 para recordar cómo fue su romance y noviazgo con Daniel Bisogno, conductor de Ventanenando que falleció en febrero del 2025.

En ese sentido, la ex integrante de OV7 decidió sincerarse sobre cómo fue su relación sentimental con el presentador de televisión, así como la amistad cercaa que sostuvieron e incluso habló de su último encuentro.

Mariana Ochoa recuerda su relación con Daniel Bisogno

Fue en una conversación como Memo Shutz y Gema Garoa que Mariana Ochoa decidió hablar abiertamente sobre el romance que tuvo con Bisogno, así como su cercanía.

Y es que los famosos fueron amigos desde niños, pues según cuenta, cuando ella ella tenía unos 10 años de edad, él tenía 15 y ya se llevaban bastante bien entre si.

“Anduvimos dos meses y ya, siempre fuimos amigos; literal yo lo conocí de 10 años de edad, él tenía yo creo que 15, es más grande que la (Angélica) Vale, es primo de la Vale. Estaba en la obra de teatro de Los Tenis Rojos en el Teatro Aldama”, recordó.

En ese sentido, indicó que cuando ella empezó en el mundo de la actuación, comenzó el amor entre ambos, aunque las cosas no salieron como esperaban, lo que los llevó a dejar de lado el romance en su relación.

“Años después cuando yo empecé a hacer novelas, como un año después de lo de Ernesto empezamos a salir como una bolita de desmadre y a los varios meses empezamos a andar y duramos dos meses porque siempre fuimos más amigos que otra cosa”, agregó.

Además, Ochoa admitió que sabía secretos del actor que no pensaba tolerar: “Éramos más cuates, teníamos más años de ser amigos. La confianza estaba, yo le sabía todas sus… cuando él tenía otra novia, se le desaparecía todo el día y yo sabía a dónde y con quién se iba; y dije, a mí no me vas a estar haciendo chingade**s", recordó.

“Me trataba muy bien, me trataba como princesa, pero como novios no funcionamos”, sentenció y agregó que pese a todo, mantuvieron una relación cercana y amigable.

En ese sentido, Mariana Ochoa también recordó que la última vez que vio a Daniel Bisogno, él estaba junto a su hija. “Me lo encontré con su hijita, yo creo que esa fue la última vez que lo vi. Le regalé su disfraz para su nena”, contó.

Mariana habla de su relación con Daniel Bisogno y no tiene más que buenas cosas qué decir de él. @VentaneandoUno @ALEXB_BISOGNO #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx pic.twitter.com/Qltl2iq66K — Gerardo Perry (@gerardoperry) October 3, 2026

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