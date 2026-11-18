En los últimos días, José Eduardo Derbez ha compartido fotografías junto a la DJ Mariana BO, lo que ha desatado entre sus seguidores rumores y teorías de que estarían saliendo en plan romántico. Sin embargo, esta no sería la primera vez que coinciden.

La también violinista y el actor se conocen desde 2025, cuando ella participó en el programa Par de Ideotas, donde el hijo de Eugenio Derbez reconoció que le parecía una mujer atractiva, comentario que provocó una reacción de molestia y celos de Paola Dalay.

Es por ello que usuarios de redes sociales revivieron aquel momento que quedó grabado en video y que mostró la incomodidad de la entonces pareja de José Eduardo al escuchar sus comentarios sobre la reconocida DJ.

El día que Paola Dalay celó a José Eduardo Derbez por la DJ Mariana Bo | VIDEO

Según un video difundido en TikTok hace tiempo, Mariana Bo participó en la serie Par de Ideotas dando un set en una reunión donde se encontraban varias personas, entre ellas José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez, protagonistas del programa, Paola Dalay, Abelito y Yurem, entre otros.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no ocultó la buena impresión que le causó en ese momento la DJ sinaloense. Sus comentarios llamaron de inmediato la atención de Paola Dalay, su entonces pareja, quien respondió con evidente molestia y tenía cara de pocos amigos durante todo el clip.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay discutiendo durante el show de Mariana Bo ı Foto: TikTok De todo un poco

“Me habían dicho que estaba guapísima”, se oye decir al actor, mientras Paola Dalay expresa sorprendida: “Ah, caray, qué”, y le indicó a su novio que permanezca junto a ella.

Poco después, José Eduardo le gritó a la DJ Mariana Bo “¡Soy tu fan!”; la influencer continuó con los reclamos y agregó: “¿Desde cuándo te gusta la música electrónica, desde cuándo, desde cuándo? No me cambies el tema”.

Finalmente, en el clip aparece Paola Dalay mientras observaba a su pareja interactuar con la artista, saludándola y abrazándola.

La situación provocó risas entre los presentes, pero el intercambio quedó registrado y ahora volvió a circular en redes sociales luego de que José Eduardo Derbez publicara algunas fotos con Mariana BO. Usuarios aseguran que Paola supo que en ese momento que su ahora ex se sintió muy atraído por la DJ.

Puedes leer: