¿Quién es Mariana Bo, la DJ que ha sido vista con José Eduardo Derbez? Edad, estatura, de dónde es

¿Quién es Mariana Bo, la DJ que ha sido vista con José Eduardo Derbez?

Muchos aseguran que José Eduardo Derbez se está dando una nueva oportunidad en el amor después de que terminó su relación con la madre de su hijo, Paola Dalay, pues recientemente publicó unas fotos acompañado de la DJ, Mariana Bo.

Las imágenes muestran a la artista y el actor juntos en un día donde parece estar practicando juntos tiro al aire libre, lo que desató las especulaciones, aunque cabe mencionar que ninguno ha confirmado qué tipo de relación tienen.

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¡Videos comprometedores! ¿Paola Dalay ya salía con el futbolista César Romo desde julio? ¿Y José Eduardo Derbez estrena romance con la DJ Mariana BO?#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/AS20o8fJWI — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 13, 2026

Cabe mencionar que de acuerdo con la información pública, Mariana Bo se identifica como parte de la comunidad lésbica, por lo que es poco probable que tenga un romance con José Eduardo Derbez. En el pasado, se ha hablado de manera pública sobre la orientación de la joven, así como sus relaciones con mujeres.

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¿Quién es Mariana Bo?

Sandra Mariana Borrego Robles, mejor conocida como Mariana BO nació un 27 de octubre de 1990 en Culiacán, Sinaloa, por lo que tiene 36 años. Es una productora y DJ mexicana reconocida por fusionar el violín y las percusiones en vivo con música electrónica.

Inició su formación musical a temprana edad y en 2008 ingresó al Instituto Sinaloense de Cultura donde finalizó su carrera como música ejecutante de violín en 2012, aunque un año antes había comenzado a presentarse como DJ.

A lo largo de su carrera, ha conquistado escenarios de talla internacional como Tomorrowland, Ultra Music Festival Miami, Electric Daisy Carnival (EDC) Vegas-México-China, Daydream Festival Bélgica, Airbeat One Festival Alemania, Parookaville Festival, Sunburn Festival, entre otros.

Fue en julio de 2022 que Mariana BO se convirtió en la primera mujer mexicana en tocar en el festival Tomorrowland, donde tocó junto al DJ Timmy Trumpet en el escenario principal ante miles de espectadores.

Además, a finales del mismo año, fue nominada por parte de Premio Lo Nuestro en su edición No. 34 como la “DJ del año”, compitiendo por el galardón junto a grandes estrellas como Deorro, DJ Luian, y más. Se desconoce su estatura.

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