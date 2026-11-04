José Eduardo Derbez aclara que sí sabía del romance entre Paola Dalay y César Romo | VIDEO

Luego de confirmarse el término de la relación entre el actor José Eduardo Derbez y la creadora de contenido Paola Dalay, así como el inicio del noviazgo de esta última con el futbolista César Romo, el intérprete se pronunció públicamente para pedir un alto a las críticas dirigidas hacia su expareja en plataformas digitales.

El público la acusa de una presunta infidelidad al hijo de Victoria Ruffo y la situación ha escalado al grado que el ahora ex novio de la chica ha tenido que salir a pedir que detengan los ataques contra ella.

¿Qué edad tienen José Eduardo Derbez y Paola Dalay y cuántos años tienen juntos? ı Foto: Cuartoscuro

José Eduardo Derbez pide que paren ataques a Paola Dalay

José Eduardo Derbez reapareció para defender a su ex pareja. “Fueron siete años maravillosos, han sido muchos viajes, muchos momentos, muchas cosas muy bonitas. No tengo nada malo que hablar de ella y si así lo fuera no hay manera (de que habla mal de ella) porque es la mamá de mi hija”, dijo.

“No está padre ni para ella ni para su familia, ni para mí ni para la niña si en algún momento lo ve”, criticó sobre los señalamientos que recibe Paola Dalay en redes sociales a raíz de su romance con César Romo.

El histrión señaló que sí sabía del romance entre Paola y César. “Sí estaba enterado. Que lo hayamos dicho ahorita no significa que cortamos en este momento. Ya se había platicado, era una decisión tomada hace mucho”, señaló.

¡José Eduardo Derbez revela que SÍ estaba enterado que Paola Dalay estaba saliendo con el futbolista César Romo! 😱🚨💔☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/iNurk97Xus — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 4, 2026

“Ustedes no saben si Paola ya vivió su duelo, ya ella tuvo su tiempo, cada quien tiene un duelo diferente, hay gente que dura más, otra que menos”, señaló antes de asegurar que está “completamente soltero”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay mantuvieron una relación durante casi 7 años, en la que vivieron juntos y nació su única hija Tessa. Sin embargo, el noviazgo terminó y meses después, dieron a conocer el rompimiento.

Las críticas llegan porque muchos aseguran que pasó muy poco tiempo entre la ruptura y el momento en que Paola decidió intentar una nueva relación, aunque se desconoce la fecha exacta en la que ocurrió el distanciamiento que revelaron hace poco.

A los señalamientos, se agregó que se reveló que Tessa estaba viviendo con su padre, en lugar de con su mamá. Ella explicó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que se trataba de algo temporal en lo que lograba asentarse en su nuevo hogar.

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