Doña Alegría entró a La Mansión VIP porque su hijo Poncho de Nigris ya no le da dinero | VIDEO

Doña Alegría entró a La Mansión VIP porque su hijo Poncho de Nigris ya no le da dinero

Hace un par de días, La Mansión VIP anunció la participación de Doña Alegría, la mamá de Poncho de Nigris para el reality show, una noticia que rápidamente encendió las redes sociales.

Y es que Leticia Guajardo, verdadero nombre de la mujer, es famosa en redes sociales por sus opiniones sin filtro que constantemente generan polémica, principalmente entre su familia, aunque también con personas que se relacionan con sus hijos y nietos.

Weyyyy, doña Alegría, la mamá de Poncho de Nigris, va a entrar a La Mansión VIP jadjsjsjsj definitivamente este reality se va a convertir en un desmadre 😭 pic.twitter.com/1asOHBgKNc — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 3, 2026

Doña Alegría acusa a su hijo de ya no darle dinero

Ahora, después de revelarse su participación en La Mansión VIP, Doña Alegría tuvo una breve entrevista en el matutino Sale el sol, donde aseguró que aceptó formar parte del programa ya que su hijo, Poncho de Nigris, no le da dinero.

Todo surgió a raíz de que le preguntaron porque prefirió el proyecto de Hot Spanish antes que el de Televisa, ante lo que ella explicó que para La Casa de los Famosos México le habían ofrecido 150 mil pesos semanales y que “aparte ahí es mucho tiempo”.

También dijo que desea salir de su casa y despejarse por la enfermedad de su esposo. “Necesito salirme de aquí, hay un enfermo, muchos problemas, la casa se descompone y yo todo arreglo, entonces ya bye”, dijo.

Además, señalo que su hijo ha dejado de darle dinero desde hace tiempo. “Desde que me dio el proyecto ‘Doña Alegría’ ya no me dio ni un peso, ya no me quiere mantener, le dije: ‘De qué sirve que trabaje, que me des proyectos si me vas a quitar el dinero para tu papá’, yo digo toda la verdad”, dijo Guajardo.

También contó que en un inicio, su hijo quiso prohibirle hablar sobre ciertos temas para evitar que se generaran polémicas en la familia mientras ella permanece en el encierro, pero que su estrategia es ser ella misma y contar la verdad.

“Empezó con sus cosas, como siempre. Le dije: ‘¿Sabes qué? Ya déjame en paz’. Yo no sé cómo esté ahí adentro, no sé qué vaya a suceder. Voy a contar toda mi vida, que muchos no lo saben", dijo Doña Alegría.

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