La hermana del multimillonario contraataca es una serie en formato vertical animada, creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que se mantiene en los primeros lugares de reproducción de ReelShort.

En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie La hermana del multimillonario contraataca?

En La hermana del multimillonario contraataca, Catherine Sanderson está embarazada, a punto de dar a luz, y se prepara para asistir a la boda de su hermano menor, William. La joven decide viajar en clase económica, pero reserva dos asientos para que el trayecto le sea mucho más cómodo.

Catherine está ansiosa por conocer a la afortunada mujer que está a punto de casarse con su hermanito, quien ahora es el hombre más rico del mundo.

Pero el viaje se convierte en una completa pesadilla cuando la joven se encuentra con una madre arrogante y prepotente llamada Linda, junto a su mimado hijo, Tommy, quienes la acosan, tergiversan por completo lo sucedido y la acusan de haberle lastimado la cabeza a Tommy.

Su comportamiento se vuelve tan imprudente que casi provocan que el avión se estrelle, poniendo en riesgo la vida de absolutamente todos los pasajeros.

Cuando son trasladados al hospital, Catherine conoce a Chloe, la supuesta mujer afortunada que está comprometida con William. Al igual que Linda, a Chloe le basta con mirar a Catherine una sola vez para asumir que es una pobre fracasada sin dinero, sin saber que es la hermana de su prometido multimillonario.

La hermana del multimillonario contraataca ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La hermana del multimillonario contraataca: ¿Dónde ver la serie viral animada?

La hermana del multimillonario contraataca forma parte del catálogo de ReelShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, los primeros once, de los 47 episodios que conforman la historia, están disponibles sin costo.

Otra opción para disfrutar esta historia es TikTok, donde algunos usuarios comparten los capítulos.

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