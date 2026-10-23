Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas: ‘No se vale’

Poncho de Nigris encendió las alarmas despues de publicar un mensaje en el que dio a conocer que se habían filtrados unas fotos donde aparecía sin rooa y aseguró que llegaría a las últimas consecuencias contra quien decidió compartir el contenido sin su consentimiento.

Aunque el famoso suele estar rodeado de polémicas relacionadas con dimes y diretes, ahora encendió las alarmas por una falta a su privacidad que generó que el influencer y empresario haya salido a hacer declaraciones para pedir un alto.

Poncho De Nigris en la alfombra roja de Ring Royale ı Foto: Captura de pantalla.

Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Poncho de Nigris publicó un mensaje breve en el que le contó a su público la situación que estaba atravesando. “Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro”, dijo.

Ademas, el famoso mencionó que el contenido ni siquiera fue creado por él, ya que habría sido un tercero quien lo grabó sin que él se diera cuenta y posteriormente, decidió compartir el material sin su consentimiento.

“No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”, aseguró el famoso creador de contenido y tio de Aldo de Nigris.

Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro.



No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 22, 2026

Cabe destacar que la posesión, consumo y distribución de contenido íntimo en Internet sin el permiso de quien participa en el mismo está penado por la ley, ya que forma parte de una infracción a la Ley Olimpia. Por este motivo, te recomendamos no buscar ni consumir material íntimo si no tienes la certeza de que está autorizado por los involucrados.

La publicación no generó el apoyo que muchos esperaban, pues en lugar de conseguir apoyo por parte del público, lo acusaron de el mismo haber filtrado las imágenes para obtener más visualizaciones en redes sociales.

“100% seguro y sin duda alguna que el mismo las filtró”.

“Es más, estoy segura que nadie sabía hasta que tú lo dijiste jajaja”.

“Dios nos libre de verlas”.

“Esa gente lo hace con toda la intención”.

“Gracias por avisar para estar atenta y no abrirlas”.

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