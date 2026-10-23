Chingu Amiga le propone matrimonio a su novio con camioneta de 1 millón de pesos | VIDEO

Chingu Amiga le propone matrimonio a su novio con camioneta de 1 millón de pesos

Sujin Kim, la influencer mejor conocida como Chingu Amiga, sorprendió a millones al compartir que hizo la propuesta de matrimonio a su novio al regalarle un auto con un valor de 1 millón de pesos, después de que él pidió su mano en mayo de 2026.

“Regresé mi pedida de mano”, escribió la creadora de contenido, “escuché que en México, la mujer regala cosas al hombre por matrimonio, entonces egalé el gran coche que siempre soñaba”, contó ella con entusiasmo.

Así le propuso matrimonio Chingu Amiga a su novio

Chingu Amiga también compartió un video en el que mostraba el momento en que le reveló a su novio y futuro esposo que le estaba regalando una camioneta valorada en 1 millón de pesos como respuesta a la pedida de mano que ella recibió.

La joven también incluyó un pastel con la pregunta “Quieres casarte conmigo?” ante lo que Rodrigo Vázquez, nombre del mexicano, se quedó completamente impresionado por la noticia e incluso preguntó si en verdad la camioneta era suya, totalmente incrédulo por el impresionante regalo.

Cabe mencionar que de acuerdo con ciertas costumbres, una mujer sí llega a hacer regalos a su prometido después de que él le pide la mano, pero lo más tradicional suele ser un reloj. Sin embargo, esta práctica ya no se lleva a cabo muchas veces.

Rápidamente, las redes sociales reaccionaron al momento y en su mayoría, felicitaron a Chingu Amiga por el impresionante regalo que le dio a su novio. Te dejamos algunas reacciones sobre el detalle que tuvo la influencer con su prometido:

“Se regala reloj amiga, no una camioneta. Que sean increíblemente felices”.

“Pobre Rodli, le regaló una camioneta familiar y ni cuenta se dió de la trampa en la que está cayendo”.

“La gente que critica el por qué ella le regala cosas, no entiende que Rodrigo estuvo a su lado cuando ella no tenía nada, hay acciones que ni todo el dinero del mundo puede comprar”.

“Pero es un reloj amiga, te pasaste de amorosa”.

La pareja anunció su compromiso en mayo de 2026 durante un viaje a Oaxaca con el pretexto de realizar una entrevista con una wedding planner mexicana. El objetivo, supuestamente, era que la influencer aprendiera cómo se organizan las bodas en el país y cómo se hacen las pedidas de mano tradicionales, por lo que Sujin no sospechó nada.

Con tradición Oaxaqueña se celebró el compromiso ı Foto: Redes sociales

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