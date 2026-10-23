Azalia Ojeda y Rafa Mercadante estallaron dentro de La Granja VIP pues tuvieron dos enfrentamientos consecutivos que se hicieron virales en redes sociales, aunque los fans del reality señalan que la producción “censuró” algunas escenas del pleito.

Los cruces entre la conductora y el actor incluyeron insultos y amenazas. Pero lo más grave es que internautas aseguran que Azalia le dio una cachetada a Rafa durante la disputa.

Azalia y Rafa Mercadante se insultan; aseguran que ella golpeó al conductor en La Granja VIP

El primer conflicto entre Azalia y Rafa Mercadante en La Granja VIP surgió durante la Asamblea del miércoles, cuando ambos participantes intercambiaron reproches sobre su comportamiento dentro de la competencia. Ese desencuentro abrió una rivalidad que continuó al día siguiente y elevó el tono de las discusiones entre los concursantes.

La segunda discusión explotó durante la dinámica “Echar tierra”, el 22 de octubre en la noche. Ahí, Rafa explicó que su molestia no comenzó en la actividad, sino horas antes, cuando salió del baño tras recibir el reconocimiento de “El más gallito de la semana”. Según dijo, pasó frente a Azalia Ojeda y sonrió, lo que ocasionó que la conductora lo insultara.

El conductor afirmó que Azalia le mostró el dedo medio y que, cuando él le dijo “Siéntate”, ella respondió: “Aquí es donde se van a sentar tus hijas”.

Rafa Mercadante consideró inaceptable la referencia a sus hijas menores y expresó: “Yo comprendo que esto es un juego. Esto es un juego. Tengo dos menores de edad y el que se expresen así de una menor de edad, no tiene nombre”.

Después, Mario Mono Osuna afirmó que Rafa provocó a Azalia al reírse frente a ella. El conductor cuestionó: “¿Nada más con reírme? ¿El reírme provoca eso?”.

👁️ Rafael Mercadante expuso en vivo que Azalia Ojeda le envió la britney spears señal a sus hijas y Mono Osuna confirmó que sí lo hizo pero porque la provocaron.#LaGranjaSalvación pic.twitter.com/S50ruggLto — nacho con O (@NachoConO) October 23, 2026

Durante la cena, afuera, se escuchó que Azalia y Rafa protagonizaron otro pleito mientras el resto de los habitantes de La Granja VIP se servía comida.

“¡Qué! ¿Me estás amenazando?”, se oye a Mercadante decir, y Azalia contesta: “¿No que eres un caballero?”. Luego, el conductor dice: “Estoy preguntando, te estoy preguntando”, y su compañera responde: “¿Qué me vas a hacer? ¿No que eres un caballero?”.

ÚLTIMA HORA:



Rafa y Azalia tienen una discusión al comienzo de la Cena. Se dice que AZALIA GOLPEÓ A @mercadanterafa o lo jaloneó.



Mono la contuvo pero regresó a la cena sin ella. #LaGranjaVIP#LaGranjaSalvación #LaGranjaAsamblea #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/7R1nsUFNRD — Silvano Treviño 👑 “EL BULLDOG” AKA “EL MACHIWI” (@SilvanoTrevinos) October 23, 2026

Pese a que las cámaras de La Granja VIP no enfocaron la pelea, Ivonne Montero le confirmó a Natalia Alcocer en el vestidor que Azalia y Rafa se pelearon. “Se pelaron durísimo, se amenazaron durísimo”, dijo la actriz.

Lo más grave es que los seguidores del programa incluso señalaron que la exintegrante de Big Brother habría golpeado al conductor, aunque la producción todavía no ha anunciado qué pasó y si habrá sanciones.

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