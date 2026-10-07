Mónica Escobedo se lanza contra Rafa Mercadante le dice: ‘Asqueroso, viejo mead...’ | VIDEO

Mónica Escobedo y Rafa Mercadante tuvieron un encontronazo en La Asamblea de La Granja VIP y se dijeron de todo.

Se sabe que ellos dos no se soportan, desde que los encadenaron en una dinámica del programa sus diferencias se exacerbaron.

Así fue la pelea Mónica Escobedo vs Rafa Mercadante

Todo sucedió porque Mónica Escobedo nominó a Rafa Mercadante por lo que pasó cuando estuvieron atados uno con el otro.

Le dijo que él la llamo “machorra” para insultarla y le señaló que cuando hicieron la dinámica del picnic en el que se tenían que dar masaje entre ellos, el conductor la dejó en ropa interior y le tocó los glúteos, algo que para ella y para los fans no estuvo bien.

🫪 Mónica Escobedo apuntó FUERTE contra Rafael Mercadante en la asamblea de nominación:



“Desde que entraste aquí no has dejado de ser un viejo meado, un ruco meado, chistes arcaicos, chistes de mal gusto, chistes misógin0s, chistes con connotaciones sexual3s”#LaGranjaMX pic.twitter.com/gnMtmUld8Y — nacho con O (@NachoConO) October 8, 2026

Sin embargo, el verdadero enfrentamiento llegó cuando tocó el turno de Rafa e nominar, él se disculpó por los comentarios que hizo en contra de Mónica, pero también se lanzó contra ella, le dijo que cuando estuvieron atados ella no fue solidaria para ir al baño en las noches y también le dijo de sus desplantes de ese momento en que estuvieron amarrados.

Mónica explicó y le dijo a Rafa Mercadante “viejo meado”, en dos ocasiones, así mismo dijo que le daba asco, entre otros insultos que ni los fans ni los críticos de La Granja VIP vieron bien.

Mónica no se guardó nada y la discusión subió mucho de tono, hasta que Adal Ramones tuvo que intervenir para evitar que se siguieran insultando.

Más tarde vino la nominación de Ivonne Montero, quién la puso en su lugar. La llamó arrogante y que se cree superior a todos los demás.

Le dijo que además del problema con Rafa en la dinámica en la que tuvieron que hacer su propia mermelada le habló feo a Pablo Montero porque él no supo cómo hacerla, cuando Mónica tampoco tenía claras las instrucciones.

Ivonne le dijo que estaba subida en un ladrillo y que necesitaba ubicarse, además le indicó que ella antes la apreciaba pero con todos estos conflictos la sacaron de su equipo y a partir de ahora está sola, porque además en el equipo de Manelyk nadie la quiere.

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