¿Quién es Rosy, la mamá de Mónica Escobedo de La Granja VIP? FOTO

Conoce a la mamá de Mónica Escobedo de La Granja VIP

Mónica Escobedo es una de las comediantes más conocidas de México, aunque ella ha contado poco sobre su familia en podcast y en otras entrevistas, la humorista presentó a su mamá en La Granja VIP.

Su madre la fue a visitar al programa y ahí la comediante contó un poco sobre ella.

¿Quién es Rosy, la mamá de Mónica Escobedo?

La mamá de Mónica Escobedo se llama Rosy Dávila, actualmente tiene 70 años de edad. La señora contó que su hija es una mujer muy fuerte que ha sabido salir adelante ante cualquier adversidad.

Sin embargo, el encuentro se notó un poco frío, lo cual fue criticado por los fans del reality show y es que al parecer la convivencia entre Mónica y su madre ha sido un poco complicada en el pasado.

🚨REUNIÓN FAMILIAR #LaGranja #LaGranjaVIPMX



Mónica Escobedo se reune con su mamá #MónicaEscobedo



Pero este abrazo le costó.

Ell ya tiene dos puntos para la próxima asamblea pic.twitter.com/dPbJHLFwfd — XtremaXtravagancia™ (@XtremXtravgncia) October 5, 2026

En entrevistas y podcast, Mónica contó que su mamá se dedicaba a traer motores de Estados Unidos para el negocio familiar de puertas automatizadas.

Mónica también ha contado que tuvo una infancia agridulce porque su mamá era muy controladora. En un podcast contó que se agarró a golpes con su mamá. En ese entonces Mónica tenía 15 años y dice que su mamá le pegó y ella se lo regresó que hasta le arrancó pelo y los traía en la mano.

Contó que si le dio culpa, pero que no se arrepiente porque a partir de ahí su mamá ya no le volvió a pegar y que actualmente ama mucho a su mamá.

También ha contado que en cierta etapa se fue a vivir con su abuela y que estudió en un colegio católico estricto en donde tenía buenas calificaciones, pero ella siempre tuvo problemas de conducta.

Mónica no es muy abierta en sus redes sociales sobre su vida familiar, ya que ahí siempre comparte contenido de comedia.

Te puede interesar: